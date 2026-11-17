Gangguan teknologi melumpuhkan layanan digital JPMorgan Chase, Wells Fargo, dan tujuh bank besar AS lainnya, memicu lonjakan laporan nasabah dan dampak berantai pada jaringan Zelle.

Puluhan ribu nasabah perbankan di Amerika Serikat menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan digital mereka selama Senin, 16 November 2026. Gangguan teknologi ini melumpuhkan operasional minimal delapan bank terbesar di negara tersebut, termasuk JPMorgan Chase dan Wells Fargo, serta memicu keluh kesah masif terkait ketidakmampuan melakukan transaksi harian.

Berita gangguan ini muncul tepat pada Senin, 16 November 2026 waktu setempat atau Selasa, 17 November 2026 waktu Indonesia. Ribuan pelanggan melaporkan kegagalan dalam login aplikasi, peninjauan saldo, dan penyelesaian pembayaran. Situasi ini menandai peristiwa gangguan teknologi berskala besar ketiga yang terjadi di Amerika Serikat dalam kurun waktu lima hari terakhir, menambah catatan kelainan infrastruktur digital nasional yang cukup fluktuatif akhir-akhir ini.

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Daftar Bank Terdampak dan Pengakuan Resmi

Delapan institusi keuangan utama yang secara resmi teridentifikasi mengalami gangguan layanan adalah JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, US Bank, Capital One, Truist, PNC Bank, dan Citigroup. Laporan dari situs pemantau gangguan layanan daring Downdetector menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah pengaduan sejak Senin pagi waktu setempat.

Volume keluhan mencapai titik tertingginya pada Senin siang sebelum mulai menunjukkan tren penurunan secara bertahap. JPMorgan Chase dan Wells Fargo secara eksplisit mengonfirmasi bahwa sistem mereka sedang menghadapi kendala teknis internal. Sementara itu, Capital One, PNC Bank, Truist, dan US Bank mengklaim bahwa infrastruktur inti mereka tidak mengalami gangguan langsung, meskipun mereka menerima laporan kegagalan transaksi dari nasabah mereka.

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Respon Manajemen dan Klarifikasi JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, sebagai bank terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai aset, menyatakan dengan tegas bahwa peristiwa ini bukan merupakan gangguan sistemik pada seluruh sektor perbankan nasional. Joe Evangelisti, juru bicara JPMorgan Chase, menegaskan bahwa tidak ada indikasi serangan siber yang menjadi pemicu utama dari kemacetan layanan digital tersebut.

Namun, Evangelisti mengakui bahwa nasabah mungkin mengalami keterlambatan dalam pelayanan dibandingkan dengan waktu normal. Ia menjelaskan bahwa meskipun dana dan rekening tetap dapat diakses, pemrosesan transaksi untuk sebagian pelanggan membutuhkan waktu lebih lama. JPMorgan Chase menargetkan penyelesaian perbaikan teknis sepenuhnya pada Senin malam waktu Amerika Serikat.

Dampak Berantai pada Jaringan Zelle dan Nonbank

Gangguan yang terjadi pada JPMorgan Chase diduga kuat memicu efek domino terhadap lembaga keuangan lain yang berinteraksi dengannya. Layanan transfer uang antar-rekening Zelle, yang dioperasikan oleh Early Warning Services, melaporkan adanya penundaan dalam proses pengiriman dan penerimaan pembayaran.

Early Warning Services, perusahaan patungan yang mencakup JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, PNC Bank, Truist, dan US Bank, menyatakan bahwa jaringan Zelle itu sendiri beroperasi normal. Keterlambatan terjadi akibat masalah pada bank pengirim atau penerima dana, bukan pada infrastruktur transfer itu sendiri.

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Pihak US Bank mengonfirmasi bahwa sistem mereka tidak terdampak secara langsung, namun nasabah mereka mungkin mengalami penundaan dalam transaksi Zelle. Selain Zelle, perusahaan teknologi Plaid yang menghubungkan rekening bank dengan aplikasi keuangan pihak ketiga juga melaporkan masalah koneksi khusus terhadap rekening JPMorgan Chase, sementara jaringan intinya tetap stabil.

Konteks Kerentanan Infrastruktur Digital AS

Peristiwa gangguan bank-bank besar ini terjadi dalam lingkungan di mana infrastruktur teknologi Amerika Serikat sedang menghadapi tekanan berulang. Pada Kamis, 12 November 2026, kerusakan sistem Microsoft mengganggu layanan digital bagi pengguna di berbagai negara.

Hanya satu hari setelah insiden Microsoft, yaitu pada Jumat, 13 November 2026, gangguan pada sistem pengendalian lalu lintas udara menyebabkan penangguhan total seluruh keberangkatan pesawat di AS selama lebih dari empat setengah jam. Ketiganya menyoroti kerentanan sistemik yang semakin meningkat pada ekosistem digital dan operasional nasional Amerika Serikat dalam sepekan terakhir.