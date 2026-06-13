Gangguan Layanan Instagram dan Facebook: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Layanan Instagram dan Facebook mengalami gangguan berskala masif pada Jumat malam. Pihak Meta mengklarifikasi bahwa insiden tersebut berakar dari kesalahan teknis di sistem operasional mereka.

Jutaan pengguna media sosial di seluruh dunia sempat dibuat frustrasi pada Jumat malam. Layanan Instagram dan Facebook secara serentak mengalami kelumpuhan total di berbagai wilayah.

Dampaknya pun tak main-main; pengguna mengeluhkan kesulitan memperbarui beranda, gagal mengunggah konten, terhambatnya pengiriman pesan, hingga banyak akun yang mendadak keluar (logout) dengan sendirinya. Gangguan berskala masif ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 WIB, menyapu kawasan Eropa dan Amerika Utara sebelum akhirnya merambat cepat ke Asia-termasuk Indonesia-serta Australia dan Timur Tengah. Setelah memicu gelombang kepanikan dengan lebih dari 850.000 laporan keluhan, layanan Meta baru mulai pulih secara bertahap pada pukul 23.15 WIB. Lantas, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Di tengah simpang siur spekulasi, pihak Meta secara resmi mengklarifikasi bahwa insiden tersebut sepenuhnya berakar dari kesalahan teknis di sistem operasional mereka. Kekacauan ini bermula saat tim teknis Meta tengah melakukan pembaruan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem. Kesalahan pengaturan pada server pengarah data ini secara tak sengaja memutus "urat nadi" komunikasi antar pusat data global Meta, termasuk yang berada di Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura.

Terputusnya koneksi ini membuat permintaan akses dari gawai pengguna tidak dapat diproses oleh sistem. Untuk meredakan kekhawatiran publik, perusahaan teknologi raksasa tersebut juga menegaskan beberapa fakta krusial. Bukan Serangan Siber: Tumbangnya layanan dipastikan murni akibat malfungsi internal, bukan karena adanya retasan atau serangan hacker dari pihak luar. Data Pengguna Tetap Aman: Tidak ditemukan satu pun indikasi kebocoran atau akses ilegal terhadap informasi pribadi pengguna selama pemadaman berlangsung.

Oleh karena itu, pengguna tetap mengalami kendala yang sama terlepas dari apa pun jenis provider atau jaringan internet yang mereka gunakan





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Gangguan Layanan Instagram Facebook Meta Kesalahan Teknis

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