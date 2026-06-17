Gangguan Kesehatan Mental pada Remaja: Tanda-Tanda dan Faktor Risiko

Gangguan kesehatan mental pada remaja adalah masalah yang serius dan perlu diwaspadai. Beberapa tanda-tanda utama gangguan mental pada remaja adalah perubahan emosi dan suasana hati yang drastis, kesulitan mengelola emosinya, dan kecemasan berlebihan. Faktor risiko yang memengaruhi kesehatan mental remaja meliputi paparan terhadap kesulitan, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya, dan eksplorasi identitas. Oleh karena itu, penting bagi remaja dan orang tua untuk menyadari gejala-gejala gangguan kesehatan mental dan mencari bantuan profesional jika diperlukan.

Apa saja jenis gangguan kesehatan mental yang dialami remaja? Mengapa remaja mengalami masalah kesehatan mental ? Apa saja jenis gangguan kesehatan mental remaja? Masa remaja adalah waktu yang unik dan penting dalam pembentukan karakter.

Perubahan fisik, emosional, dan sosial, termasuk paparan kemiskinan, pelecehan, atau kekerasan, dapat membuat remaja rentan terhadap masalah kesehatan mental. Tekanan sosial dan perkembangan teknologi membuat kebanyakan remaja di Indonesia mengalami masalah atau indikasi gangguan kesehatan mental nonklinis. Kondisi emosional ini umumnya berupa kecemasan berlebih, stres akibat penggunaan gawai, dan kesulitan menyesuaikan diri.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan, satu dari tujuh (14,3 persen) anak berusia 10-19 tahun mengalami kondisi kesehatan mental, yang menyumbang 15 persen dari beban penyakit global pada kelompok usia ini. Namun, kondisi ini sebagian besar tidak dikenali dan tidak diobati. Depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku termasuk di antara penyebab utama penyakit dan kecacatan di kalangan remaja. Bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga terbesar di antara mereka yang berusia 15-29 tahun.

Konsekuensi dari kegagalan mengatasi kondisi kesehatan mental remaja berlanjut hingga dewasa, merusak kesehatan fisik dan mental, serta membatasi kesempatan menjalani kehidupan. Sementara Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022 mencatat 34,8 persen atau 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dan 5,5 persen di antaranya memenuhi kriteria gangguan mental. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan angka prevalensi gangguan mental emosional 9,8 persen atau naik dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 6,0 persen.

Diperkirakan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Seiring dengan meningkatnya gangguan tersebut, data ini juga menunjukkan meningkatnya penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) mencapai 5,1 persen dan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 7,1 per mil. Depresi yang tidak teratasi mengakibatkan meningkatnya kejadian bunuh diri.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Senin (15/6/2026), mengatakan, kondisi ini menunjukkan kualitas paling dibutuhkan generasi muda saat ini bukan hanya kecerdasan intelektual, kreativitas, atau inovasi, melainkan juga ketangguhan mental. Berikut adalah tanda-tanda utama gangguan mental pada remaja yang perlu diwaspadai, yakni perubahan emosi dan suasana hati yang drastis. Ia mengalami kesulitan mengelola emosinya, mudah marah, meledak-ledak, atau sangat sensitif tanpa alasan yang jelas.

Remaja dengan gangguan kesehatan mental juga mengalami kesedihan mendalam, sering terlihat murung, menangis berlebihan, atau merasa putus asa, kecemasan berlebihan saat bersosialisasi atau memikirkan masa depan. Gangguan emosional umum terjadi di kalangan remaja. Gangguan kecemasan (melibatkan kekhawatiran berlebihan) paling umum terjadi pada kelompok usia ini dan lebih sering terjadi pada remaja lebih tua daripada remaja lebih muda. Diperkirakan 4,1 persen remaja berusia 10-14 tahun dan 5,3 persen remaja berusia 15-19 tahun mengalami gangguan kecemasan.

Jika remaja tiba-tiba mudah tersinggung, mengamuk, memberontak, atau berperilaku seperti anak kecil, bisa saja ini merupakan tanda-tanda masalah kesehatan mental. Tanda lain adalah perubahan perilaku dan sosial atau menarik diri dari lingkungan sosial, tiba-tiba enggan bergaul dengan keluarga atau teman, kehilangan minat, dan menunjukkan perilaku berisiko, misalnya tindakan berbahaya. Tanda-tanda lainnya berupa sulit berkonsentrasi saat belajar atau membuat keputusan.

Selain itu, remaja yang kesehatan mentalnya terganggu bisa mengalami perubahan kebiasaan, masalah tidur, kehilangan nafsu makan secara drastis atau sebaliknya, makan berlebihan. Keluhan fisik yang bisa ditimbulkan oleh masalah kesehatan mental antara lain sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, sakit punggung, tidak bersemangat dan bertenaga, tanpa penyebab medis jelas. Adapun gejala berat atau kritis meliputi, antara lain, berbicara tentang kematian atau bunuh diri dan mencederai diri sendiri.

Kondisi yang mencakup gejala psikosis paling sering muncul pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Gejalanya dapat berupa halusinasi atau delusi. Menurut WHO, gejala ini dapat mengganggu remaja berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Banyak faktor memengaruhi kesehatan mental.

Semakin banyak faktor risiko yang dihadapi remaja, kian besar potensi dampaknya terhadap kesehatan mental mereka. Menurut WHO, beberapa faktor pemicu stres pada remaja meliputi paparan terhadap kesulitan, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya, dan eksplorasi identitas. Selain itu, remaja juga rentan terhadap stres akibat perubahan fisik, sosial, dan emosional. Mereka juga lebih rentan terhadap stres akibat paparan media sosial dan teknologi.

Oleh karena itu, penting bagi remaja dan orang tua untuk menyadari gejala-gejala gangguan kesehatan mental dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dengan demikian, remaja dapat mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan mencegah gangguan kesehatan mental yang lebih parah





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Gangguan Kesehatan Mental Remaja Tanda-Tanda Faktor Risiko Kesehatan Mental

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