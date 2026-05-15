Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Kejar Semifinal Thailand Open 2026, Kalah Ganda Putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memastikan langkah ke semifinal Thailand Open 2026 usai mengalahkan wakil tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul, di Stadion Nimibutr, Bangkok, Jumat (15/5/2026). Sementara itu, ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, tersingkir di babak perempat final.

Leo/Daniel langsung berinisiatif menekan sejak awal gim. Ganda putra Indonesia tersebut meraih poin beruntun hingga sempat unggul 6-0. Penampilan dominan Leo/Daniel berlanjut di gim kedua. Ganda putra Indonesia ini unggul jauh sejak awal gim dan menutup gim dengan kemenangan 21-15.

Di babak semifinal, Leo/Daniel dijadwalkan menghadapi wakil China, He Jiting/Ren Xiang Yu. He/Ren mengalahkan wakil Taiwan, Chen Zhi-Ray/Lin Yu-Chieh di perempat final dengan skor 21-14, 15-21, 21-11. Sementara itu, ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, tersingkir di babak perempat final. Hira/Jani takluk kepada wakil Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, setelah bermain tiga gim.

Hira/Jani yang sempat mencoba bangkit setelah kalah telak di gim pertama mesti mengakui keunggulan lawan dengan skor 12-21, 21-12, dan 17-21





Ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine Berhadir di Perempat Final Super 500Ganda putri bulu tangkis Indonesia Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine bakal merasakan perempat final turnamen BWF Super 500 untuk kali pertama. Itu setelah Isyana/Rinjani mengalahkan ganda Tiongkok Luo Yi/Wang Ting Ge dua game langsung (25-23, 21-13) pada babak 16 besar Thailand Open di Nimibutr Arena, Bangkok, kemarin (14/5). "Rasanya pasti senang bisa lolos perempat final Super 500 untuk kali pertama," ucap Isyana dalam siaran pers PBSI. Di perempat final, Isyana/Rinjani menghadapi tantangan berat karena melawan unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. Itu menjadi pertemuan perdana bagi kedua pasangan. Rinjani mengatakan, untuk bisa meredam Iwanaga/Nakanishi, kesalahan-kesalahan dalam laga 16 besar tak boleh terulang. "Kami harus meningkatkan fokus pertandingan. Jangan gampang mati sendiri dan harus cepat tanggap, cepat adaptasi dengan cara main lawan ," tuturnya. Selain Isyana/Rinjani, tiket perempat final Thailand Open diraih ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin setelah menundukkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan/Lin Xiangyi (21-16, 21-13). Sebagai duet yang kembali dipasangkan, Leo mengaku masih ada rasa kagok saat kembali bermain dengan Daniel. Hal senada diungkapkan Daniel. Namun, secara permainan, Daniel merasa laga kemarin atau laga kedua setelah dipasangkan lagi lebih baik dari laga yang pertama. "Tetapi, kami memang masih harus banyak melakukan peningkatan," tuturnya. Lawan Leo/Daniel di perempat final adalah pasangan tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Secara head-to-head, keduanya sama kuat 1-1. Baca Juga: Persija Jakarta Menuju ASEAN Club Championship! Persib Bandung dan Borneo FC Main di 4 Kompetisi Musim Depan

