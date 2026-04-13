GAMKI dan Sejumlah Organisasi Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya

DPP GAMKI dan organisasi lainnya melaporkan mantan Wapres Jusuf Kalla atas pernyataannya di ceramah UGM yang dianggap menimbulkan polemik. Laporan tersebut terkait penggunaan frasa 'syahid' dan dampaknya terhadap konflik agama.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI ) bersama dengan sejumlah organisasi lainnya telah melaporkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya . Laporan ini dilayangkan sebagai respons atas pernyataan yang disampaikan oleh JK dalam sebuah ceramah yang berlangsung di Masjid Universitas Gadjah Mada ( UGM ).

Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin, menyampaikan bahwa pernyataan JK dalam forum tersebut telah memicu polemik dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Sahat Martin menjelaskan bahwa laporan ini diajukan ke Polda Metro Jaya dengan harapan agar pernyataan yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan media sosial ini dapat ditangani lebih lanjut dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pelaporan ini secara resmi dilakukan pada Ahad malam, 12 April 2026, dan tercatat dalam beberapa laporan polisi, yaitu LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, serta LP/B/2550/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan tanggal laporan yang sama. Pelaporan ini melibatkan berbagai organisasi, menunjukkan kepedulian terhadap isu yang dianggap sensitif dan berpotensi memecah belah persatuan. Tindakan ini juga mencerminkan pentingnya menjaga harmoni sosial dan mencegah penyebaran informasi yang dianggap provokatif dan berpotensi memicu konflik. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap substansi pernyataan yang menjadi dasar pelaporan. Selain itu, diharapkan proses ini dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti agama dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, turut memberikan tanggapan terkait pernyataan JK dalam forum tersebut. Stefanus menilai bahwa kalimat yang diucapkan JK tidak sejalan dengan ajaran Kristen dan Katolik. Pihaknya secara khusus menyoroti penggunaan frasa ‘syahid’ oleh JK dalam konteks konflik yang melibatkan isu agama, termasuk yang terjadi di Poso dan Ambon. Stefanus menjelaskan bahwa ajaran agamanya tidak mengakui kekerasan atau pembunuhan terhadap sesama manusia. Pernyataan ini menunjukkan perbedaan pandangan terhadap interpretasi ajaran agama dan bagaimana isu-isu konflik agama perlu ditangani. Sikap tegas dari tokoh-tokoh agama ini menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Stefanus berharap agar JK dapat segera merespons laporan ini dengan baik, setidaknya dengan memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan yang telah disampaikan. Tanggapan ini mencerminkan harapan agar setiap tokoh publik, khususnya yang memiliki pengaruh besar, dapat bertanggung jawab terhadap setiap pernyataan yang disampaikan, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Proses ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang bertanggung jawab dan upaya untuk meredakan potensi konflik.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara JK, Husain Abdullah, memberikan pandangannya. Husain berpendapat bahwa organisasi yang melaporkan JK seharusnya terlebih dahulu memahami secara mendalam konteks pidato lengkap yang disampaikan JK di UGM pada tanggal 5 Maret 2026. Menurut Husain, dalam pidato tersebut, JK memberikan pembelajaran bagi kedua pihak yang terlibat konflik, bukan untuk menyudutkan salah satu pihak. Husain menekankan pentingnya untuk mengkaji dengan cermat konten yang menjadi viral di media sosial, karena seringkali konten tersebut telah dipotong dan diberikan narasi yang menyimpang dari substansi aslinya.

Ia menjelaskan bahwa ceramah mantan wakil presiden tersebut bertujuan untuk mengungkapkan realitas sosiologis yang terjadi pada umat Kristen dan Islam yang terlibat konflik selama kerusuhan di Poso dan Ambon. Husain menambahkan bahwa pada saat itu, kedua belah pihak menggunakan jargon agama untuk saling membunuh, sehingga konflik tersebut memiliki nuansa SARA dan sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu, menurut JK, pemahaman kelompok yang bertikai perlu diluruskan karena keduanya telah melakukan kekeliruan. Penjelasan dari juru bicara JK ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap pernyataan JK, serta untuk menekankan pentingnya memahami konteks sebelum memberikan penilaian terhadap suatu pernyataan. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi yang berimbang dan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis sebelum mengambil kesimpulan.





