Samsung mendaftarkan nomor model Galaxy Z Fold 9 dan Fold 9 Ultra di database GSMA IMEI, memberi sinyal dua varian lipat untuk rilis 2027.

Samsung diperkirakan akan menghadirkan Galaxy Z Fold 9 dan Galaxy Z Fold 9 Ultra pada 2027, setelah kedua perangkat tercatat di database GSMA IMEI. Informasi ini dikutip Geeky Gadgets dan dilaporkan pada Minggu, 29 November 2026. Pendaftaran tersebut menjadi bukti awal pertama bahwa kedua ponsel lipat itu sedang dikembangkan.

Kedua perangkat terdaftar dengan nomor model SM-F981U yang memakai kode internal H9, dan SM-F986U dengan kode internal Q9. Mengikuti pola penamaan Samsung belakangan ini untuk varian standar dan Ultra, kemunculan nomor model tersebut dinilai menguatkan kehadiran Galaxy Z Fold 9 dan Galaxy Z Fold 9 Ultra.

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Nomor Model dan Strategi Dua Varian Samsung

Galaxy Z Fold 9 dan Fold 9 Ultra diprediksi meluncur pada musim panas atau sekitar pertengahan tahun 2027. Catatan di database GSMA IMEI itu muncul sekitar delapan bulan lebih awal dari jadwal rutin acara tahunan Samsung Unpacked.

Sumber tersebut menilik preseden Samsung pada 2026, ketika kode H8 merujuk pada Galaxy Z Fold 8 standar dengan nomor model SM-F971, sedangkan Q8 merujuk pada Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan nomor model SM-F976. Dengan logika yang sama, kode H9 dan Q9 dipastikan merupakan varian pasar Amerika Serikat untuk Galaxy Z Fold 9 dan Fold 9 Ultra.

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Pendaftaran IMEI sejatinya hanya berupa reservasi nomor identitas untuk keperluan pengujian operator dan sertifikasi resmi, bukan kepastian tanggal rilis. Meski demikian, pendaftaran dua model sekaligus mengindikasikan bahwa Samsung tetap mempertahankan strategi dua tingkatan untuk lini Fold pada 2027.

Konfigurasi Kamera Belakang Fold 9 dan Fold 9 Ultra

Galaxy Z Fold 9 Ultra dikabarkan tetap memakai tiga kamera belakang, yakni sensor utama 200MP, lensa ultrawide 50MP, dan telefoto dengan optical zoom 3x. Artinya, modul periscope zoom jarak jauh kemungkinan besar tidak disematkan pada varian tersebut.

Untuk Galaxy Z Fold 9 reguler, rumor menyebutkan kamera utama 50MP dan ultrawide 50MP. Laporan mengenai keberadaan lensa telefoto ketiga pada model ini masih saling bertentangan, sehingga belum bisa dipastikan.

Sumber rantai pasokan terpisah menilai Samsung masih mengambil pendekatan konservatif di sektor kamera. Mempertahankan sensor yang sudah teruji membantu menjaga bodi ponsel tetap tipis sekaligus menekan biaya produksi. Namun, bagi pengguna yang menginginkan kemampuan zoom setara ponsel flagship konvensional, peningkatan kamera ini dinilai minim.

Peluang Enam Perangkat Lipat dan Persaingan Pasar

Kemunculan Fold 9 dan Fold 9 Ultra beriringan dengan rumor bahwa Samsung berpotensi merilis hingga enam perangkat lipat sepanjang 2027. Selain seri utama Fold dan Flip, beredar kabar mengenai varian yang lebih terjangkau seperti Fan Edition atau Pro, generasi kedua Galaxy Z TriFold, hingga konsep layar gulung.

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Meski begitu, baru kode H9 dan Q9 yang tercatat resmi di database GSMA IMEI. Perluasan segmen harga dan bentuk perangkat dinilai krusial di tengah persaingan yang kian ketat, terutama dengan kehadiran iPhone Duo dari Apple.

Kompetitor juga menawarkan bodi lebih tipis dan baterai silicon-carbon berkapasitas besar. Kondisi ini menuntut Samsung menyempurnakan engsel, meminimalkan lipatan layar, dan menghadirkan fitur multitasking yang lebih unggul pada generasi berikutnya.

Jadwal Rilis Juli 2027 dan Spesifikasi yang Belum Dikonfirmasi

Jika Samsung konsisten dengan jadwal rilis tengahan tahunnya, Galaxy Z Fold 9 dan Fold 9 Ultra diperkirakan meluncur pada Juli 2027. Penjualan kedua perangkat diprediksi dimulai pada Juli atau Agustus 2027.

Kedua perangkat diperkirakan langsung menjalankan Android 18 berbasis One UI 10. Pembaruan tersebut disebut membawa peningkatan fitur split-screen, kontinuitas aplikasi, serta penyempurnaan Galaxy AI khusus layar lebar.

Karena peluncurannya masih beberapa bulan lagi, detail krusial seperti jenis chipset, kapasitas baterai, dan harga jual belum dikonfirmasi. Meski demikian, tercatatnya SM-F981U dan SM-F986U di database GSMA IMEI menunjukkan pengembangan ponsel lipat andalan Samsung untuk 2027 sudah berjalan sesuai rencana.