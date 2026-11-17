Gakuto Notsuda menegaskan komitmennya memimpin Persib Bandung di ASEAN Club Championship selepas kemenangan 3-1 atas Port FC, dengan target juara.

Gakuto Notsuda, gelandang Persib Bandung, menunjukkan antusiasme tinggi dalam persiapan menghadapi kompetisi ASEAN Club Championship yang menjadi wadah strategis bagi timnya untuk melaju lebih jauh. Pemain internasional asal Jepang tersebut menyatakan tekad kuat untuk memberikan performa maksimal bersama seluruh rekan setim di bawah naungan Persib Bandung demi meraih prestasi terbaik.

Media resmi Persib Bandung mengonfirmasi pada Rabu bahwa Notsuda bertekad berjuang tanpa sisa demi membawa klub bermarkas di Kota Bandung, Jawa Barat, melangkah sejauh mungkin dalam turnamen bergengsi tingkat regional Asia Tenggara ini. Keputusan pemain berposisi di lini tengah ini menandai babak baru dalam karirnya bersama klub Sunda tersebut.

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Rezim Prestasi Kompetisi Antar Klub Asia Tenggara

Gakuto Notsuda menyatakan bahwa partisipasi dalam ajang sepak bola antar klub tingkat regional Asia Tenggara ini bukanlah hal yang asing baginya karena ia telah memiliki pengalaman langsung di kompetisi serupa sebelumnya. Pemain tersebut telah mencatatkan dua kali kemunculan dalam ajang yang dikenal sebagai Shopee Cup semasa membela klub dari Thailand di masa lalu.

Kendati pernah tampil dua kali di ajang yang sama, Notsuda mengakui bahwa ia belum pernah berhasil membawa pulang gelar juara bersama klub asal negara Asing tersebut. Ketidakberhasilan sebelumnya menjadi motivasi utama bagi pemain asal Jepang ini untuk memastikan ia tidak mengulangi kesalahan yang sama saat membela gawang Persib Bandung.

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Debut Resmi dan Target Mengalahkan Shan United

Pertandingan yang menjadi kandidat debut resmi Notsuda dalam warna Persib Bandung kemungkinan besar akan berlangsung pada laga kedua Grup B kompetisi tersebut. Tim bakal menghadapi kesebelasan asal Myanmar, Shan United, yang dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung pada Kamis.

Gakuto Notsuda secara terbuka mengajak seluruh pendukung Persib Bandung untuk memberikan dukungan penuh saat timnya menghadapi Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Antusiasme suporter diyakini memiliki peran vital dalam membentuk suasana yang mendukung agar Persib Bandung dapat meraih hasil optimal dalam laga krusial tersebut.

Analisis Klasemen Grup B dan Dinamika Pertandingan

Persib Bandung memiliki modal psikologis dan poin yang positif setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Port FC dengan skor telak 3-1 di pertandingan pembuka Grup B kompetisi ini. Kemenangan tersebut menempatkan Persib Bandung di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan akumulasi tiga poin dari satu pertandingan yang telah dimainkan.

Posisi kedua klasemen ini didominasi oleh selisih gol yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Johor Darul Ta'zim yang masih berada di tempat pertama klasemen Grup B. Analisis ini menunjukkan bahwa Persib Bandung masih memiliki peluang besar untuk melompat ke puncak klasemen dengan meraih kemenangan dalam laga berikutnya melawan Shan United.