Gaji Tinggi Pelatih Nasional Menggambarkan Persaingan Global Menjelang Piala Dunia 2026

Daftar pelatih nasional dengan bayaran tertinggi mengungkap tren federasi sepak bola yang bersedia mengeluarkan dana besar untuk meraih kesuksesan di kompetisi internasional, dengan nama-nama seperti Koeman, Bielsa, Deschamps, Martinez, dan Nagelsmann menjadi sorotan utama.

Peluang menjadi pelatih nasional di era kompetisi internasional kini menjadi magnet bagi para ahli taktik sepak bola. Negara‑negara di seluruh dunia rela mengalokasikan dana yang sangat besar untuk memastikan sosok yang tepat memimpin timnas mereka, terutama menjelang Piala Dunia 2026 .

Pada daftar gaji tertinggi, nama‑nama yang pernah mengarahkan klub-klub elit Eropa muncul berulang kali, menegaskan nilai pengalaman mereka di panggung terbesar. Meski begitu, tidak semua pelatih yang diharapkan menjadi juara berhasil masuk dalam peringkat sepuluh besar. Contohnya Luis de la Fuente, pelatih tim Spanyol yang meski memimpin timnya menjadi kandidat kuat juara, tidak muncul dalam urutan teratas karena kebijakan finansial federasi yang lebih konservatif. Ronald Koeman kembali dipercaya mengemban tugas melatih tim nasional Belanda untuk masa kedua.

Federasi sepak bola Belanda menaruh kepercayaan tinggi pada mantan legenda negaranya yang pernah memimpin Barcelona, menilai pengalamannya dalam menghadapi tekanan dan gaya bermain menyerang yang menjadi ciri khas Belanda sangat berharga. Gajinya yang mencapai 2,61 juta pound per tahun menjadi bukti nyata komitmen federasi terhadap kualitas kepelatihan. Di sisi lain, Marcelo Bielsa kembali menapaki jejak Piala Dunia bersama Uruguay setelah sebelumnya menjuarai Argentina pada 2002 dan Chile pada 2010.

Ia berhasil membawa Uruguay meraih kemenangan penting melawan Argentina dan Brasil dalam fase kualifikasi, walaupun keputusan federasi untuk tidak mengadakan laga uji coba melawan Arab Saudi menimbulkan pertanyaan di kalangan analis. Lionel Scaloni, yang memimpin Argentina meraih gelar juara dunia, masih belum masuk dalam kelompok pelatih dengan bayaran tertinggi karena keterbatasan finansial federasinya pada awal karirnya.

Didier Deschamps, sosok legendaris Prancis yang mengantarkan Les Bleus menjuarai Piala Dunia 2018 dan mencapai final 2022, kini diperkirakan akan mengakhiri masa jabatan pada Piala Dunia 2026. Roberto Martinez, yang baru saja memenangkan UEFA Nations League 2025 bersama Portugal, memperkuat posisinya dengan kontrak 3,5 juta pound per tahun, menandakan tingginya ekspektasi pada generasi emas timnya. Di tengah daftar, Fabio Cannavaro, mantan legenda Italia, muncul sebagai pelatih Uzbekistan dengan bayaran setara Martinez, meski tidak berperan dalam proses kualifikasi tim.

Julian Nagelsmann, pelatih muda Jerman, juga menonjol dengan pendekatan taktis inovatifnya, mengamankan kontrak hingga Euro 2028.

Semua nama ini mencerminkan tren global: federasi sepak bola semakin siap mengelu{an} dana besar untuk memastikan kepelatihan yang mampu membawa negara mereka meraih prestasi tertinggi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :





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