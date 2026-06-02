Gaji Ke-13 ASN NTB Diusulkan Cair Serentak

Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 untuk ASN dan PPPK, namun menunggu waktu dari pusat agar bisa dilakukan bersamaan dengan daerah lain di NTB.

Pemerintah Kota Mataram , Nusa Tenggara Barat , telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp28,2 miliar untuk gaji ke-13 ASN dan PPPK . Namun, pencairan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat yang dijadwalkan mulai 2 Juni 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, HM Ramayoga, menyatakan bahwa Pemkot Mataram ingin pencairan dilakukan serentak dengan pemerintah daerah lain di NTB agar tidak timbul pertanyaan dari ASN. Misalnya, jika daerah lain sudah mendapat gaji ke-13, maka tidak ada yang bertanya mengapa di daerahnya belum. Untuk itu, koordinasi dengan kabupaten/kota lain di NTB masih harus dilakukan





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Gaji Ke-13 ASN PNS PPPK Nusa Tenggara Barat Mataram BKD Dimanis Serentak

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