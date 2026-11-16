Gaji Karyawan Foundation Future Industries Tidak Dibayar, Eric Trump Jadi Sorotan

Perusahaan robot militer Foundation Future Industries gagal bayar gaji Oktober 2026. Eric Trump, pendiri dan penasihat strategis, menjadi sorotan terkait dugaan konflik kepentingan dan挪用 dana.

Perusahaan pembuat robot humanoid militer, Foundation Future Industries, dilaporkan gagal membayar gaji karyawan pada Oktober 2026 karena cadangan kas yang menipis. Insiden ini memicu kemarahan internal, terutama setelah diketahui CEO Sankaet Pathak meminjam US$4,6 juta untuk rumah mewah. Eric Trump, sebagai pendiri dan Chief Strategy Officer, turut menjadi pusat perhatian dalam krisis ini.

Mekanisme Gagal Bayar Gaji dan Alasan Internal

Foundation Future Industries, yang berkantor pusat di San Francisco, tidak memenuhi kewajiban pembayaran gaji kepada karyawannya pada tanggal 30 Oktober 2026. Kondisi keuangan perusahaan yang buruk ini telah menyebabkan ketidakpuaran besar di kalangan staf yang belum menerima hak finansial mereka hingga Senin, 16 November 2026.

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Salah satu alasan utama kemarahan karyawan adalah penyalahgunaan dana perusahaan oleh CEO Sankaet Pathak. Pathak diketahui meminjam US$4,6 juta atau sekitar Rp83 miliar dari kas Foundation untuk membiayai pembelian properti pribadi, yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran gaji pekerja. Penggunaan dana ini dinilai sebagai pelanggaran kepercayaan yang serius oleh para karyawan yang telah menunggu pembayaran selama lebih dari satu bulan.

Posisi Eric Trump dan Kritik Politik Terkait

Eric Trump diperkenalkan sebagai investor dan penasihat strategi Foundation Future Industries dalam sebuah wawancara televisi pada April 2025. Nama Foundation semakin mencuat setelah keterlibatannya, namun hal ini juga menuai kritik keras dari Senator AS Elizabeth Warren. Warren mempertanyakan apakah perusahaan tersebut mendapatkan kontrak pertahanan pemerintah karena hubungan keluarga atau nepotisme.

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Senator Elizabeth Warren menulis dalam unggahan media sosial pada 23 April 2025 bahwa penampilan Eric Trump di FOX News untuk membanggakan keberhasilan memenangkan kontrak bernilai jutaan dolar AS lagi dari pemerintahan Trump terlihat seperti korupsi yang terjadi secara terang-terangan. Tuduhan ini muncul di tengah investigasi The Washington Post pada Juli yang menemukan bahwa startup yang didukung kendaraan investasi terkait keluarga Trump telah mengamankan setidaknya US$3,2 miliar bisnis dari pemerintah.

Sementara itu, juru bicara Eric Trump baru-baru ini menyangkal keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan. Kepada Financial Times, pihak Eric Trump menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam manajemen, operasional, keputusan strategis, maupun aktivitas komersial Foundation. Ini termasuk proses pengajuan, negosiasi, pengadaan, dan pelaksanaan kontrak pemerintah dengan Pentagon.

Dampak Nyata terhadap Pasar dan Kontrak Pentagon

Krisis kas di Foundation terjadi di saat perusahaan tengah berupaya memperkenalkan robot generasi terbaru yang diklaim siap digunakan untuk kebutuhan persenjataan. Pathak sebelumnya menyebut robot tersebut dapat membantu AS bersaing dengan China dalam bidang teknologi militer. Klaim ambisius ini disertai dengan target valuasi perusahaan mencapai US$3 miliar melalui pencarian pendanaan hingga ratusan juta dolar AS.

Foundation telah memenangkan kontrak Pentagon senilai US$24 juta, yang menjadi salah satu faktor pendorong valuasi tinggi perusahaan. Namun, laporan kegagalan bayar gaji ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata investor dan mitra pemerintah. Robot humanoid terkuat yang dijanjikan Pathak untuk diperkenalkan dalam beberapa bulan ke depan kini dipertanyakan kesiapan pengembangannya.

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Rekam jejak Pathak juga menjadi sorotan serius. Startup teknologi finansial sebelumnya yang dia dirikan, Synapse, kolaps pada 2024 dan menyebabkan ribuan warga Amerika Serikat kehilangan akses ke rekening tabungan mereka. Krisis di Foundation kali ini menambah catatan buruk yang potensial bagi kredibilitas perusahaan di masa depan, terutama jika ketidakpuasan karyawan berlanjut atau terjadi pembocoran informasi lebih lanjut.