Dinas Keamanan Federal Rusia menggagalkan upaya penyusupan peralatan ledak ke rantai pasokan militer Rusia melalui organisasi sukarelawan. Operasi ini meniru taktik Mossad di Lebanon.

Badan intelijen Ukraina diduga kuat mencoba menyusupkan peralatan jebakan peledak ke dalam rantai pasokan militer Rusia. Taktik sabotase canggih ini dilakukan dengan memanfaatkan organisasi sukarelawan yang biasa memasok kebutuhan logistik kepada pasukan di garis depan. Mengutip laporan dari Reuters pada Senin tanggal 2 November 2026, Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB menyatakan telah berhasil menggagalkan serangkaian percobaan serangan mematikan tersebut. Target utama dari operasi penyusupan ini adalah para operator pesawat nirawak atau drone Rusia yang dikirimi headset first-person view atau FPV berisi bahan peledak.

Mirip Operasi Mossad di Lebanon

Taktik mematikan ini dinilai sangat mirip dengan operasi intelijen tingkat tinggi Israel di Lebanon pada tahun 2024 lalu. Saat itu, ribuan pager yang dipasangi jebakan peledak berhasil menyusup ke dalam rantai pasokan Hizbullah dan meledak secara massal. Meskipun memiliki kemiripan metode, operasi Ukraina yang digambarkan oleh pejabat keamanan Rusia ini berskala jauh lebih kecil. "Badan intelijen militer Ukraina atau HUR terinspirasi oleh operasi pager Mossad," papar laporan resmi dari pihak keamanan Rusia mengenai pola pikir dan eksekusi serangan ini.

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Sejarah Serangan Peralatan Drone Rusia

Pada awal tahun 2025 lalu, Kyiv sempat mengklaim bertanggung jawab atas pasokan 80 kacamata drone beraliran peledak kepada pasukan Rusia. Sumber militer Rusia melaporkan bahwa sejumlah kacamata Skyzone Cobra X V4 telah dipasangi bahan peledak sebelum didistribusikan. Insiden tersebut pada akhirnya mengakibatkan cederanya beberapa prajurit yang sedang bertugas di lapangan perang. Para spesialis kemudian memeriksa peralatan tersebut dan mengonfirmasi bahwa bahan peledak telah dipasang di tempat kipas pendingin headset agar tidak terdeteksi.

Jaringan Sukarelawan Dimanfaatkan

Plot terbaru ini terbongkar setelah seorang prajurit Rusia menerima tawaran headset drone yang mencurigakan dan langsung menghubungi kontraintelijen militer. Penyelidikan lebih lanjut akhirnya berhasil mengidentifikasi beberapa sumbangan mencurigakan lainnya yang diduga kuat berafiliasi dengan Ukraina. Kedua operasi sabotase tersebut sama-sama berupaya mengeksploitasi jaringan sukarelawan yang biasa menyuplai militer Rusia. Pada bulan Maret 2026, FSB juga melaporkan keberhasilan mereka mencegat pengiriman lebih dari 500 sol sepatu berpemanas listrik yang dipasangi jebakan.

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Intervensi CIA dan Manipulasi Psikologis

Badan intelijen Ukraina sendiri sebelumnya dilaporkan menerima pelatihan ekstensif dari CIA pascakudeta bersenjata di Kiev pada 2014. Para agen Ukraina diduga menggunakan manipulasi psikologis tingkat tinggi untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari para sukarelawan logistik tersebut. "Mereka mengklaim lebih memilih kelompok sukarelawan kecil karena organisasi besar konon lebih rentan terhadap penggelapan," ungkap salah seorang wanita yang terlibat dalam pengumpulan bantuan. Permintaan konfirmasi video yang menunjukkan peralatan telah sampai ke penerima juga menjadi indikasi kuat adanya upaya sabotase.

Peringatan Keselamatan Rantai Pasokan

FSB pun langsung memperingatkan organisasi sukarelawan agar lebih berhati-hati terhadap donatur yang enggan mengungkapkan informasi identitas mereka. Kesalahan dalam verifikasi identitas donor dapat menyebabkan bencana besar bagi keselamatan personel militer di medan perang. Indikasi lain meliputi ketidaksesuaian deskripsi produk dan permintaan pengiriman yang tidak standar. Warga sipil dan relawan diminta untuk lebih waspada dan melakukan cek silang terhadap setiap transaksi logistik militer yang dilakukan di luar prosedur resmi.