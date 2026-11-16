Gadi Eisenkot Desak Netanyahu Mundur Usai Dugaan Intervensi Pemilu

Gadi Eisenkot menuntut Benjamin Netanyahu lengser karena tuduhan intervensi pemilu yang mengancam demokrasi Israel pasca penangkapan anggota parlemen Arab.

Wali kota mantan jenderal Gadi Eisenkot melancarkan serangan keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mendesak segera mundurnya pemimpin Likud tersebut dari jabatannya. Tuntutan ini muncul sebagai respons langsung terhadap dugaan campur tangan ilegal kantor pusat Netanyahu dalam proses demokrasi negara tersebut. Eisenkot menganggap tindakan lingkungan terdekat perdana menteri sebagai ancaman nyata dan segera bagi stabilitas demokrasi Israel yang sedang fragile.

Dugaan Intervensi Pemilu Terhadap Partai Arab

Ketegangan politik memuncak setelah stasiun televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Kepala Staf Kantor Perdana Menteri Ido Norden mengajukan pengaduan resmi. Norden dilaporkan memberikan informasi kepada komisaris kepolisian mengenai sejumlah anggota Partai United Arab List atau yang dikenal dengan nama Ra'am sebelum hari pemungutan suara. Laporan tersebut mengindikasikan adanya koordinasi antara staf tingkat tinggi Netanyahu dengan aparat penegak hukum untuk menargetkan lawan politik mereka.

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Menurut kronologi yang diungkap oleh media lokal, Norden mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen yang disebut-sebut sebagai mantan pegawai di kantor perdana menteri. Berdasarkan informasi yang tidak jelas validitasnya dari sumber tersebut, sekitar 14 personel polisi melakukan penggeledahan mendadak di rumah tiga anggota parlemen Ra'am. Aksi ini dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan resmi yang seharusnya diperlukan dalam prosedur hukum standar di Israel.

Kebijakan Gadi Eisenkot Membentuk Pemerintahan

Desakan untuk mundur disampaikan oleh Eisenkot melalui platform X pada hari Minggu tanggal 15 November. Dia menulis bahwa perilaku Perdana Menteri yang segera lengser dan lingkaran dalamnya merupakan ancaman nyata, langsung, dan segera terhadap demokrasi Israel. Pernyataan pedas ini menegaskan posisi bahwa Netanyahu tidak layak bertahan di pucuk pemerintahan哪怕 hanya satu menit lagi. Eisenkot menilai bahwa legitimasi moral Netanyahu telah hancur total akibat keterlibatan dalam upaya politisasi proses hukum.

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Keputusan tegas ini diambil hanya beberapa jam setelah perwakilan dari kedua kubu bertemu untuk membahas kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Pertemuan tersebut terjadi dalam konteks di mana Eisenkot saat ini mendapat mandat resmi untuk membentuk pemerintahan baru Israel. Mandat ini diperoleh karena blok politik yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas dalam pemilu yang digelar pada tanggal 27 Oktober lalu.

Pembebasan Tertuduh dan Dampak Politik Jangka Panjang

Ketiga anggota Ra'am yang sempat ditahan akhirnya dibebaskan setelah penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa informasi dari sumber intelijen tidak memiliki dasar yang kuat. Penemuan ini membuktikan bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada spekulasi yang salah, bukan pada bukti pidana yang sah. Keberhasilan pembebasan ini semakin memperkuat argumen Gadi Eisenkot bahwa sistem peradilan pernah dimanfaatkan untuk tujuan politik murni.

Setelah kejadian penangkapan tersebut, Netanyahu melancarkan kampanye politik yang agresif menyasar partai-partai yang dipimpin oleh kelompok Arab. Kampanye ini dilakukan secara intensif sepanjang hari pemungutan suara untuk mencoba mempengaruhi opini publik dan hasil akhir pemilu. Namun, strategi ini justru memicu reaksi balik yang kuat dari oposisi dan memicu tuduhan intervensi negara yang serius.

Kasus ini menyoroti kerentanan institusi demokrasi Israel terhadap intervensi politik tingkat tinggi. Keberadaan sumber intelijen yang tidak diverifikasi dan digunakan oleh pejabat tinggi pemerintah menjadi poin kritis dalam debat publik saat ini. Masyarakat Israel kini menantikan langkah hukum dan politik berikutnya untuk memastikan bahwa integritas pemilu di masa depan tidak terulang lagi. Proses pertanggungjawaban atas tindakan Ido Norden dan Benjamin Netanyahu diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam agenda politik Israel ke depan.