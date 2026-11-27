GAC Toyota mengonfirmasi kehadiran Highlander EREV di Guangzhou Auto Show pada 27 November 2026. SUV ini mengusung teknologi jarak jauh dengan target produksi besar di China pada 2027.

GAC Toyota secara resmi telah merilis teaser untuk sebuah model SUV baru yang dilengkapi dengan teknologi penggerak listrik jangka panjang atau Extended-Range Electric Vehicle (EREV). Rilis ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2026, sebagai persiapan untuk partisipasi resmi di acara Guangzhou Auto Show yang juga dimulai pada tanggal 27 November 2026. Meskipun identitas model spesifik belum diungkapkan secara eksplisit dalam materi promosi awal, penjadwalan peluncuran yang presisi ini sangat kuat mengarah pada kedatangan varian baru dari Toyota Highlander. Langkah strategis ini menandai masuknya GAC Toyota ke dalam segmen pasar yang sedang berkembang pesat di China dengan fokus pada efisiensi energi dan kenyamanan perjalanan jarak jauh.

Mekanisme Penggerak EREV Highlander

Highlander EREV menggunakan arsitektur penggerak listrik sepenuhnya untuk memutar roda, yang merupakan perbedaan mendasar dari versi konvensional yang beredar saat ini. Dalam konfigurasi ini, motor listrik berperan sebagai penggerak utama yang menyalurkan tenaga langsung ke sistem transmisi, memberikan respons akselerasi yang instan dan halus seperti kendaraan listrik murni. Mesin pembakaran internal tidak terhubung secara mekanis ke roda, melainkan berfungsi murni sebagai generator. Generator ini akan mengkonversi energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi listrik untuk mengisi ulang baterai onboard atau langsung memasok daya tambahan bagi motor listrik saat kapasitas baterai menurun.

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Perubahan mendasar dalam arsitektur ini memungkinkan pengemudi untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa bergantung sepenuhnya pada infrastruktur stasiun pengisian daya cepat yang masih terbatas. Ketika baterai mencapai tingkat muatan tertentu yang rendah, mesin bensin akan otomatis menyala untuk menghasilkan listrik, sehingga menghilangkan kecemasan terkait jarak tempuh atau range anxiety. Teknologi ini dirancang khusus untuk pasar China di mana preferensi konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan meningkat tajam, namun kekhawatiran terhadap ketersediaan infrastruktur pengisian daya tetap menjadi hambatan signifikan bagi adopsi massal kendaraan listrik baterai penuh.

Spesifikasi Teknis dan Data Bocoran

Berbagai bocoran spesifikasi teknis mulai beredar di media otomotif China menjelang debut resmi kendaraan ini, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas dan performa yang ditawarkan. Berdasarkan laporan yang beredar dari media Yanzhao Cheping pada tanggal 2 November 2026, SUV ini akan mempertahankan konfigurasi kabin untuk tujuh penumpang yang menjadi ciri khas lineup Highlander. Salah satu dimensi kunci yang dikonfirmasi dalam bocoran tersebut adalah jarak sumbu roda yang mencapai 3.050 mm, angka yang memastikan ruang kabin yang lega dan nyaman untuk seluruh baris tempat duduk.

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Di bawah kap mesin, diperkirakan digunakan mesin bensin turbo berkapasitas 1.5 liter yang bertugas sebagai unit generator pembangkit listrik. Kapasitas baterai dan sistem propulsi dirancang untuk memberikan jarak tempuh dalam mode listrik murni (pure electric mode) yang mencapai 150 kilometer. Angka ini sangat signifikan karena mencakup sebagian besar kebutuhan mobilitas harian rata-rata pengguna. Dengan kombinasi dukungan mesin pembangkit jarak atau range extender, total jarak tempuh gabungan diperkirakan dapat menyentuh angka sekitar 1.000 kilometer, menawarkan fleksibilitas tinggi untuk perjalanan antar kota tanpa sering berhenti untuk mengisi daya.

Strategi Produksi dan Target GAC Toyota

Rencana pengembangan teknologi EREV untuk model Highlander dan MPV Sienna sebenarnya telah diumumkan oleh GAC Toyota sejak acara Technology Day pada Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, perusahaan menyatakan bahwa tim insinyur lokal di China akan memimpin penuh pengembangan generasi berikutnya untuk SUV dan MPV tersebut, menandakan kemandirian teknologi yang lebih besar di pusat riset domestik. GAC Toyota hingga saat ini belum mengumumkan rincian spesifikasi teknis final maupun harga jual resmi untuk Highlander EREV, demikian pula dengan platform arsitektur dasar yang mendasari kendaraan ini masih bersifat tertutup dari publik.

Analisis dari laporan Nikkei pada September 2026 menunjukkan bahwa Toyota menargetkan untuk memulai produksi massal kendaraan berdaya EREV di fasilitas produksinya di China pada bulan April 2027. Target produksi yang sangat ambisius mencakup sekitar 200.000 unit sepanjang tahun 2027, dengan proyeksi peningkatan signifikan menjadi 400.000 unit pada tahun 2028. Penting untuk dicatat bahwa target volume produksi ini mencakup keseluruhan lini kendaraan EREV yang diproduksi Toyota di China, bukan hanya khusus untuk model Highlander, menunjukkan komitmen strategis perusahaan terhadap transisi energi di pasar terbesar dunia ini.

Dampak Pasar dan Kompetisi Regional

Pasar kendaraan EREV di China menunjukkan dinamika yang kompetitif dengan data penjualan yang dirilis oleh China Passenger Car Association (CPCA). Pada bulan Oktober 2026, volume penjualan mobil EREV di negara tersebut mencatatkan angka 114.000 unit. Meskipun angka ini menunjukkan adopsi yang sedang berjalan, angka tersebut masih berada di bawah penjualan kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang mencapai 226.000 unit pada periode waktu yang sama. Persaingan antara EREV dan PHEV menjadi fokus utama bagi pabrikan global untuk menentukan strategi produk mereka di masa depan.

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Sementara itu, di pasar Amerika Serikat, Toyota juga telah memperkenalkan Highlander versi listrik murni (BEV) untuk konsumen lokal pada Februari 2026. Konfigurasi model tersebut menawarkan kabin tiga baris dengan kapasitas tujuh penumpang dan diproduksi di pabrik Georgetown di Kentucky. Untuk varian penggerak semua roda (AWD) yang dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar sebesar 95,8 kWh, Toyota memperkirakan jarak tempuh kendaraan ini mencapai 507 kilometer berdasarkan standar pengujian EPA Amerika Serikat. Diversifikasi produk ini menunjukkan bahwa GAC Toyota dan Toyota global secara agresif menyesuaikan penawaran mereka sesuai dengan karakteristik regulasi dan preferensi konsumen di masing-masing wilayah geografis.