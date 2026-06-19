GAC Indonesia Resmikan Dealer Baru di Jakarta Pusat dan Jalin Kerja Sama dengan Grab serta Starvo

GAC Indonesia meresmikan dealer baru GAC AION KS Tubun di Jakarta Pusat. Dealer ini dikelola PT Juntu Technology Indonesia dan dilengkapi fasilitas 3S serta pengisian daya cepat 24 jam. Terintegrasi dalam upaya memperluas jaringan kendaraan listrik, perusahaan juga menandatangani kerja sama strategis dengan Grab untuk mobilitas digital dan dengan Starvo untuk infrastruktur pengisian daya.

GAC Indonesia telah meresmikan dealer baru bernama GAC AION KS Tubun di Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juni. Dealer ini dikelola oleh PT Juntu Technology Indonesia dan menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas jaringan layanan kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem mobilitas berkelanjutan .

Dalam acara yang sama, PT Juntu Technology Indonesia menandatangani kerja sama strategis dengan Grab, yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan kendaraan listrik dalam sektor transportasi dan mobilitas digital. Penandatanganan tersebut diiringi dengan penguatan infrastruktur kendaraan listrik melalui kemitraan antara PT Juntu Technology Indonesia dengan Starvo, operator jaringan pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia. Dealer GAC AION KS Tubun menyediakan fasilitas dengan konsep 3S, yaitu Sales (penjualan), Service (perawatan kendaraan), dan Spare Parts (penyediaan suku cadang).

Fasilitas tersebut juga dilengkapi dengan stasiun pengisian daya cepat yang beroperasi selama 24 jam melalui kerja sama dengan Starvo. Andry Ciu, perwakilan GAC Indonesia, menyatakan bahwa pembukaan dealer ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan dan menghadirkan akses yang lebih dekat bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, kehadiran dealer baru mencerminkan peningkatan minat investor dan pelaku industri terhadap prospek pasar kendaraan listrik di Indonesia.

PT Juntu Technology Indonesia merupakan bagian dari JUNTU Technology, perusahaan yang berinvestasi dan mengembangkan rantai industri kendaraan energi baru di pasar internasional. Perusahaan tersebut mendapatkan dukungan dari ICAP (Infinite Capital Holding Company) bersama sejumlah mitra industri lainnya. Kolaborasi dengan Grab diharapkan dapat mendorong adopsi kendaraan listrik di sektor transportasi dan mobilitas digital, sementara kemitraan dengan Starvo bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen GAC Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia, mulai dari produksi, jaringan dealer, hingga infrastruktur pengisian daya yang memadai





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