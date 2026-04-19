G7 Perkuat Kerja Sama Mineral Kritis untuk Kurangi Dominasi China

Para menteri keuangan G7 menyepakati peningkatan kerja sama dengan negara-negara produsen mineral dan bank pembangunan multilateral untuk mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis, mengurangi ketergantungan global pada China yang saat ini mendominasi pasar.

Dalam sebuah langkah strategis untuk meredefinisi lanskap pasokan global, para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok Tujuh (G7) telah mencapai konsensus untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral dan lembaga keuangan pembangunan multilateral.

Tujuan utama dari inisiatif gabungan ini adalah untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan dunia pada China, yang saat ini memegang kendali dominan atas pasokan dan pemurnian mineral kritis yang vital bagi industri teknologi masa depan. Kesepakatan bersejarah ini terjalin dalam sebuah pertemuan penting yang diadakan di Washington, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara mitra dan produsen mineral kunci, termasuk Indonesia, India, Australia, dan Argentina. Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, menyampaikan pandangannya mengenai signifikansi pertemuan tersebut, dengan menyatakan, Kami membahas penguatan rantai pasok mineral kritis. Ini situasi saling menguntungkan karena pasokan dapat diamankan dari berbagai negara. Pernyataan ini menggarisbawahi visi bahwa diversifikasi sumber pasokan tidak hanya akan memperkuat keamanan ekonomi negara-negara G7 tetapi juga membuka jalan bagi peluang bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang baru bagi negara-negara penghasil sumber daya. Kolaborasi ini dipandang sebagai sebuah sinergi yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, menciptakan ekosistem pasokan yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Diskusi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Jepang ini juga mendapat dukungan penuh dari para petinggi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), yang menunjukkan komitmen global terhadap agenda ini. Pihak Jepang secara spesifik mengemukakan bahwa inisiatif ini dirancang untuk menciptakan diversifikasi yang lebih luas dalam rantai pasok global, sekaligus memitigasi risiko yang timbul dari konsentrasi pasokan yang berlebihan pada satu negara. Berbeda dengan pendekatan yang pernah diusulkan oleh Amerika Serikat untuk membentuk 'zona perdagangan preferensial', yang mungkin dinilai terlalu ambisius atau sulit diimplementasikan, pendekatan yang diadopsi oleh Prancis dinilai lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil. Fokusnya adalah pada pengembangan proyek-proyek bisnis yang terbukti saling menguntungkan dan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang lebih pendek, sehingga mempercepat pencapaian tujuan bersama. Dominasi China dalam pasar mineral kritis memang menjadi perhatian utama. Saat ini, China menyumbang sekitar 70 persen dari total produksi logam tanah jarang dunia, dengan angka yang lebih mencengangkan lagi, yaitu 90 persen di antaranya melalui proses pemurnian. Mineral-mineral ini merupakan komponen esensial dalam pembuatan berbagai teknologi canggih, mulai dari smartphone, kendaraan listrik, hingga peralatan militer. Dengan posisi sentralnya dalam rantai pasok, China memiliki potensi untuk menggunakan mineral kritis sebagai alat tawar-menawar atau bahkan sebagai 'senjata' dalam hubungan internasional, sebuah skenario yang ingin dihindari oleh negara-negara G7. Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, secara tegas menekankan urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada China. Ia mengibaratkan situasi ini sebagai potensi penyalahgunaan pasokan mineral kritis sebagai 'senjata', yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dan keamanan nasional negara-negara lain. Oleh karena itu, penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, serta investasi dalam eksplorasi dan pemurnian mineral di luar China, menjadi prioritas utama. Pembentukan kemitraan yang kuat dengan negara-negara produsen, seperti Indonesia yang kaya akan nikel dan kobalt yang krusial untuk baterai kendaraan listrik, akan menjadi kunci dalam membangun rantai pasok yang lebih resilien dan berkeadilan. Selain itu, dukungan dari bank-bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia dan ADB akan memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemurnian mineral di negara-negara mitra. Upaya ini juga mencakup riset dan pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada mineral-mineral tertentu, serta mendorong praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, G7 dan negara-negara mitra berupaya menciptakan tatanan pasokan mineral kritis yang lebih seimbang, aman, dan menguntungkan bagi seluruh aktor global, mengurangi kerentanan terhadap gejolak politik dan ekonomi yang berpusat di satu negara





G7 Mineral Kritis China Rantai Pasok Ekonomi Global

