Furnitur RI Raup Potensi Transaksi Rp12,64 Miliar di Pameran Home Design 2026 Hungaria

Produk furnitur dan dekorasi rumah asal Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar Rp12,64 miliar di pameran Home Design 2026 di Budapest, Hungaria. Keberhasilan ini menunjukkan tingginya minat pasar Eropa terhadap produk Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Budapest melaporkan keberhasilan produk furnitur dan dekorasi rumah asal Indonesia dalam mencatatkan potensi transaksi yang signifikan di pameran Home Design 2026 yang berlangsung di Budapest, Hungaria . Potensi transaksi yang berhasil diraih mencapai 743,07 ribu dolar AS, yang setara dengan Rp12,64 miliar.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata tingginya minat pasar di Kawasan Eropa Tengah dan Timur terhadap produk-produk berkualitas dari Indonesia. Kepala ITPC Budapest, Suci Mahanani, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kualitas produk yang tinggi, desain yang mengangkat nilai budaya, penggunaan material alami, serta penerapan prinsip keberlanjutan yang sesuai dengan preferensi konsumen Eropa. Produk-produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia, yang dikenal akan keunggulan desain dan kualitasnya, berhasil menarik perhatian para pelaku bisnis dan konsumen di Hungaria. Pameran Home Design 2026 menjadi platform yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar Eropa. Partisipasi Indonesia dalam pameran ini juga didukung oleh empat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menampilkan berbagai produk menarik. Produk-produk tersebut meliputi furnitur kayu jati dengan ukiran khas Jawa, furnitur kelas premium dengan desain kreatif dan berkualitas tinggi, dekorasi rumah dari tembaga dan fosil kayu, serta produk furnitur berbasis jamur miselium yang dipadukan dengan desain kontemporer Eropa. Selama pameran, ITPC Budapest memfasilitasi kegiatan promosi, serta kunjungan langsung ke importir untuk menjembatani hubungan bisnis antara produsen Indonesia dan pasar Eropa. Kehadiran Duta Besar RI untuk Hungaria, Penny D. Herasati, juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan ekspor produk Indonesia. Penny menekankan pentingnya kualitas sebagai kunci utama untuk memenangkan pasar global, serta berharap pameran ini menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk terbaik Indonesia yang telah memenuhi standar kualitas dan persyaratan ketat pasar Eropa. Keberhasilan ini juga sejalan dengan tren positif hubungan dagang antara Indonesia dan Hungaria. Data menunjukkan peningkatan impor Hungaria dari Indonesia rata-rata 9,47 persen per tahun pada periode 2021-2025. Total perdagangan Indonesia-Hungaria pada tahun 2025 mencapai 303,7 juta dolar AS, dengan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Hungaria mencapai 113,8 juta dolar AS, meningkat 10,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan potensi besar bagi produk gaya hidup Indonesia untuk terus berekspansi di kawasan Eropa Tengah dan Timur.\Keikutsertaan dalam pameran Home Design 2026 ini memberikan peluang emas bagi UMKM Indonesia untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan eksposur produk di pasar internasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan ITPC Budapest, UMKM Indonesia dapat memperkuat posisi mereka dalam rantai pasokan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kualitas produk yang konsisten dan desain yang inovatif menjadi faktor kunci dalam menarik minat konsumen Eropa. Selain itu, penggunaan material alami dan penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi daya tarik tersendiri, mengingat semakin tingginya kesadaran konsumen Eropa terhadap isu lingkungan. Produk-produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia menawarkan solusi yang menarik bagi konsumen yang mencari produk berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan memiliki nilai budaya. Dukungan dari pemerintah, termasuk melalui fasilitasi kegiatan promosi dan kunjungan langsung ke importir, sangat krusial dalam membantu UMKM Indonesia menembus pasar Eropa. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, ITPC, dan pelaku usaha, diharapkan produk-produk Indonesia dapat terus meraih kesuksesan di pasar internasional dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.\Pencapaian ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan sektor industri kreatif dan ekspor produk unggulan. Keterlibatan UMKM dalam pameran internasional merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Melalui pameran seperti Home Design 2026, UMKM dapat membangun jaringan bisnis, mempelajari tren pasar, dan mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar. Selain itu, peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan Hungaria membuka peluang baru bagi peningkatan ekspor produk Indonesia ke Eropa. Pemerintah terus berupaya memperkuat kerjasama bilateral dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia. Dukungan dari Duta Besar RI untuk Hungaria juga sangat penting dalam memfasilitasi hubungan bisnis dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di pasar internasional. Dengan adanya dukungan yang komprehensif dari pemerintah, ITPC, dan pelaku usaha, diharapkan produk-produk furnitur dan dekorasi rumah Indonesia dapat terus meraih kesuksesan di pasar global dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

