FSP RTMM-SPSI Desak Pemerintah Tindaklanjuti Putusan MA Soal Reformasi Jaminan Pensiun

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan usia pensiun, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ketentuan kenaikan bertahap usia pensiun hingga enam puluh lima tahun telah membuka babak baru bagi reformasi sistem Jaminan Pensiun Nasional di Indonesia.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan FSP RTMM-SPSI secara tegas mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan historis tersebut demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi para pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Henry Wardana, yang menjabat sebagai Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi membiarkan persoalan krusial mengenai batas usia penerima manfaat Jaminan Pensiun berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.

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Tenggat Waktu Putusan Mahkamah Agung

Keputusan ini, yaitu Putusan Nomor 18 P/HUM/2026, menyatakan bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tidak sah dan tidak berlaku umum karena terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Henry menjelaskan bahwa putusan ini merupakan pintu masuk vital bagi reformasi jaminan usia pensiun yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tenggat waktu maksimal sembilan puluh hari untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Selama masa tenggat ini, pemerintah diminta untuk segera menyiapkan regulasi pengganti yang komprehensif agar para pekerja tidak menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan dalam mengakses hak pensiun mereka yang telah disumbangkan selama puluhan tahun bekerja. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2026 menjadi sorotan utama kalangan pekerja karena secara langsung menyangkut ketentuan usia untuk memperoleh manfaat Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.

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Sebelumnya, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 mengatur bahwa usia pensiun awal ditetapkan sebesar lima puluh enam tahun. Pemerintah kemudian menaikkan usia tersebut menjadi lima puluh tujuh tahun pada awal tahun dua ribu sembilan belas. Kebijakan ini berlanjut dengan kenaikan satu tahun setiap tiga tahun hingga akhirnya mencapai enam puluh lima tahun pada tahun dua ribu empat puluh tiga.

Melalui uji materiil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena adanya konflik dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan adanya putusan ini, pemerintah dituntut untuk segera merumuskan ketentuan baru yang tegas mengenai batas usia untuk mengakses manfaat Jaminan Pensiun, termasuk pengaturan masa transisi yang adil bagi pekerja yang sudah atau akan memasuki masa pensiun di tengah kekosongan regulasi yang sedang berlangsung.

Kesenjangan Usia Pensiun Pekerja

Menurut Henry Wardana, ketentuan usia pensiun sebelumnya menimbulkan masalah nyata dan serius bagi para pekerja di lapangan. Banyak perusahaan di Indonesia yang menetapkan batas usia pensiun karyawan mereka antara lima puluh lima hingga lima puluh delapan tahun. Namun, usia untuk mengakses manfaat Jaminan Pensiun terus meningkat mengikuti skema dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang lebar antara waktu berhenti bekerja di perusahaan dan waktu mereka dapat menerima manfaat Jaminan Pensiun.

Akibatnya, pekerja yang sudah tidak lagi memperoleh penghasilan karena pensiun dari perusahaan masih harus menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mengakses manfaat Jaminan Pensiun. Henry menekankan bahwa jika aturan lama tetap berlaku sesuai skemanya, pengajuan klaim manfaat Jaminan Pensiun harus menunggu hingga sepuluh tahun. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain dampak ekonomi, ketidakpastian aturan juga berpotensi menimbulkan masalah administratif bagi BPJS Ketenagakerjaan.

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Tanpa regulasi pengganti yang jelas, pekerja dapat memiliki penafsiran berbeda mengenai waktu pengajuan klaim setelah berhenti bekerja, yang berpotensi memicu lonjakan klaim sekaligus menyulitkan pelayanan. FSP RTMM-SPSI mengajukan lima agenda reformasi Jaminan Pensiun Nasional, mulai dari kepastian hukum usia akses manfaat, kecukupan manfaat, hingga mekanisme administrasi dan pembiayaan yang lebih akomodatif.