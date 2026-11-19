Federasi buruh tembakau menuntut jeda kenaikan cukai agar industri legal tidak kalah bersaing dengan rokok ilegal yang marak di Jawa Tengah dan wilayah lain.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP RTMM-SPSI menyoroti tekanan berat yang kini dialami Industri Hasil Tembakau atau IHT di Indonesia. Isu ini menjadi sangat krusial mengingat keberlangsungan industri legal saat ini sedang menghadapi berbagai hambatan regulasi dan fiskal yang semakin ketat.

Tuntutan Kepastian Hukum bagi Sektor Legal

Hendry Wardana, yang menjabat sebagai Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang jelas serta kepastian berusaha bagi para pelaku industri tembakau. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa industri legal menghadapi ketidakadilan karena harus bersaing dengan rokok ilegal yang tidak menanggung kewajiban cukai maupun regulasi yang sama dengan pemain resmi.

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Pernyataan ini disampaikan Hendry Wardana dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada hari Kamis, waktu setempat. Ia menekankan bahwa jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah atau gulung tikar akibat ketidakadilan yang terus-menerus terjadi, dampaknya akan sangat besar bagi struktur ekonomi nasional dan ketenagakerjaan di bidang ini.

Dampak Sosial dan Penurunan Produksi

Menurut analisis Hendry, tekanan terhadap industri legal memiliki implikasi langsung terhadap jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini. Saat ini, sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok, sehingga stabilitas perusahaan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka. Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi para pekerjanya.

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Di sisi lain, Hendry menilai bahwa kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan ketat telah ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal. Sebaliknya, produksi rokok legal mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini diperparah oleh adanya peredaran rokok ilegal yang mencapai 20 hingga 30 persen di sejumlah daerah, semakin menekan industri legal yang harus memenuhi kewajiban penuh.

Proposisi Moratorium Cukai dan Realitas Lapangan

Oleh karena itu, FSP RTMM-SPSI mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Argumentasi utamanya adalah jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang karena menjadi lebih murah dan menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Tuntutan ini muncul sebagai respons atas situasi yang membingungkan dan memberatkan pelaku usaha.

Fakta di lapangan menunjukkan kompleksitas situasi ini, seperti terlihat dari foto arsip petani yang memindahkan tembakau rajangan setelah dijemur di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Foto tersebut diambil pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juli tahun 2026, dan menjadi representasi visual dari rantai produksi hulu yang kini terancam oleh kebijakan fiskal yang dianggap tidak proporsional.

Proyeksi Keberlanjutan Industri

Dampak dari ketidakadilan regulasi ini tidak hanya dirasakan oleh pemilik modal, tetapi juga menyentuh seluruh rantai pasok. Jika industri legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar terhadap pendapatan daerah dari pajak dan cukai, serta ketahanan pangan petani tembakau. FSP RTMM-SPSI mengajak pemerintah untuk segera merefleksikan kebijakan agar industri dapat berjalan adil dan berkelanjutan.