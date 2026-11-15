Frisca Adelia Arifah Raih Juara Tunggal Putri U-19 MilkLife Indonesia Junior International Series 2026

Frisca Adelia Arifah berhasil menjuarai kategori tunggal putri U-19 di MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 di Kudus, Jawa Tengah, setelah mengalahkan Raisya Affatunisa dalam tiga gim penuh. Turnamen ini diikuti 1.016 atlet dari tiga benua.

Kejuaraan bulu tangkis junior bertajuk MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 telah resmi rampung diselenggarakan di GOR Djarum Arena, Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 15 November 2026.

Acara bergengsi ini menghadirkan para atlet muda berbakat dari berbagai belahan dunia yang berkompetisi dengan semangat tinggi untuk meraih gelar juara di kategori usia dini. Salah satu sorotan utama dari kompetisi ini adalah pertandingan final di sektor tunggal putri kategori U-19, di mana pebulu tangkis Indonesia, Frisca Adelia Arifah, berhasil memantapkan diri sebagai juara setelah mengalahkan lawannya, Raisya Affatunisa, melalui tiga gim penuh ketegangan.

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Kemenangan Frisca Arifah di Final U-19

Dengan skor akhir yang menentukan, yaitu 21-14, 14-21, dan 21-17, Frisca menunjukkan dedikasi dan keterampilan teknik yang superior untuk mengamankan gelar juara bagi Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana, Yuni Kartika, menyatakan rasa syukurnya yang mendalam karena turnamen ini dapat terselenggara dengan sukses tanpa hambatan berarti setelah masa vakum yang cukup panjang. Ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kali ini merupakan fondasi penting untuk masa depan bulu tangkis Indonesia.

Yuni berharap bahwa kesan positif dari event ini akan mendorong lebih banyak peserta dari negara lain untuk bergabung dalam tahun-tahun mendatang, sehingga tingkat kompetitif turnamen ini semakin tinggi dan berkualitas. Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para sponsor, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Badminton Asia, dan Badminton World Federation (BWF) atas dukungan penuh mereka yang membuat acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi perkembangan atlet muda dunia.

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Acara internasional ini diikuti oleh total 1.016 pebulu tangkis muda yang mewakili tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dengan mempertandingkan berbagai kategori usia mulai dari U-13 hingga U-19 di berbagai sektor pertandingan. Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Akhmad Khafidz Basri Yusuf, memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan pebulu tangkis muda Indonesia yang tampil sangat trengginas dan kompetitif di arena.

Apresiasi Kinerja Pebulu Tangkis Muda Indonesia

Ia menyatakan bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih, termasuk oleh Frisca, merupakan angin segar yang menandakan kembali bangkitnya generasi emas bulutangkis Indonesia di masa depan. Ia menegaskan bahwa masa depan olahraga ini sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul dan berdedikasi hari ini.