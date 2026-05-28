French Open 2026: Jannik Sinner dan Novak Djokovic Jadi Kandidat Utama di Lapangan Tanah Liat

Turnamen French Open 2026 di Roland Garros menampilkan persaingan sengit antara veteran Novak Djokovic, bintang muda Jannik Sinner, dan petenis top wanita Iga Świątek, sekaligus menyoroti tantangan tanah liat yang dihadapi Elena Rybakina dan Janice Tjen.

Turnamen French Open 2026 yang digelar di Roland Garros, Paris, pada 24 Mei hingga 7 Juni menjadi sorotan utama dunia tenis. Keunikan lapangan tanah liat yang menuntut ketahanan fisik dan taktik khusus membuat prediksi pemenang menjadi tantangan tersendiri.

Di antara deretan pemain bintang, hanya beberapa yang menunjukkan catatan konsisten di permukaan ini. Jannik Sinner, petenis Italia nomor satu dunia, menonjol dengan kemenangan beruntun di tiga turnamen ATP Masters 1000 berbasis tanah liat-Monte Carlo, Madrid, dan Roma-yang sekaligus berfungsi sebagai ajang persiapan bagi French Open. Sinner kini memiliki peluang besar menambah koleksi gelar Grand Slamnya di Roland Garros, mengingat dia belum pernah mengangkat trofi di turnamen ini sejak debut Grand Slamnya pada 2024.

Keberhasilan Sinner melengkapi rangkaian kemenangan di Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), dan Wimbledon (2025), menjadikannya kandidat utama selain nama‑nama legendaris seperti Rafael Nadal, Novak Djokovic, dan Carlos Alcaraz. Di babak pertama, Novak Djokovic memperlihatkan ketangguhan luar biasa meski usianya telah menginjak 39 tahun. Menghadapi petenis muda asal Perancis berpostur tinggi 2,01 meter, Giovanni Mpetshi Perricard, Djokovic harus bangkit setelah kehilangan set pertama (5-7).

Dalam pertandingan yang berlangsung hampir tiga jam, ia berhasil menukar set demi set dengan ketenangan, akhirnya mencatat skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Dukungan sorakan penonton lokal menambah tekanan, namun pengalaman dan kebijaksanaan veteran tersebut terbukti mengatasi semua rintangan. Kemenangan ini menegaskan bahwa usia tidak menghalangi performa puncak, sekaligus menambah aura misteri tentang apakah Djokovic mampu menantang dominasi petenis muda di sisa turnamen. Sisi putri turnamen juga menyajikan cerita menarik.

Iga Świątek, yang telah mengantongi empat gelar French Open, melangkah ke babak pertama melawan debutan berusia 17 tahun, Emerson Jones dari Australia. Pertandingan yang berlangsung satu jam berakhir dengan skor 6-1, 6-2 untuk Świątek, yang tampak tidak terganggu oleh suhu udara yang melonjak hingga 32 derajat Celsius. Meskipun cuaca panas, pemain asal Polandia tidak mengalami masalah signifikan, hanya sekadar lecet ringan pada jari kanan yang segera ditangani tim medis.

Di sisi lain, Elena Rybakina, juara Australia Open dan peringkat dua dunia, menunjukkan kesulitan menyesuaikan diri dengan kondisi tanah liat. Melawan Yuliia Starodubtseva di Lapangan Suzanne Lenglen, Rybakina mencatat 71 kesalahan tidak dipaksa, tiga kali lipat lebih banyak daripada winner yang dia hasilkan, dan akhirnya kalah 3-6, 6-1, 7-6 (4-10). Ia mengakui bahwa bola pada permukaan licin dan suhu tinggi membuat kontrol menjadi sangat menantang.

Sementara itu, petenis Indonesia Janice Tjen, yang berkompetisi di rangkaian turnamen tanah liat Eropa, menargetkan pengalaman lebih daripada pencapaian podium, berharap dapat mengasah kemampuan di panggung bergengsi tersebut. Secara keseluruhan, French Open 2026 menawarkan panorama kompetisi yang kaya akan narasi. Dari pemain veteran yang membuktikan bahwa pengalaman dapat melampaui usia, hingga bintang muda yang berusaha menapaki puncak, semua berusaha menaklukkan tanah liat yang menuntut kesabaran dan taktik halus.

Penampilan Sinner, Djokovic, Świątek, dan bahkan perjuangan Rybakina menggambarkan dinamika yang membuat turnamen ini tak dapat diprediksi dan tetap menjadi sorotan utama dunia tenis selama dua minggu ke depan





hariankompas / 🏆 8. in İD

French Open 2026 Jannik Sinner Novak Djokovic Iga Świątek Tanah Liat

