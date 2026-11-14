Francesco Pio Esposito Pecahkan Rekor Efisiensi Gola Timnas Italia

Striker muda Inter Milan Francesco Pio Esposito mencatatkan rasio gol tertinggi sepanjang sejarah tim nasional Italia dengan rata-rata satu gol setiap 88 menit.

Francesco Pio Esposito, penyerang Inter Milan yang berusia 21 tahun, telah resmi mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola Italia. Pemain muda ini berhasil mengukuhkan rasio gol per menit terbaik yang pernah dicapai oleh mana pun pemain yang pernah membela tim nasional Italia sepanjang sejarah.

Ketajaman Esposito di level internasional telah melampaui para legenda besar negara tersebut, termasuk nama-nama seperti Luigi Riva dan Silvio Piola. Pencapaian luar biasa ini menempatkan striker tersebut di puncak daftar pemain paling efisien yang pernah ada dalam katalog sepak bola nasional.

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Detail Pencapaian Rekor Historis

Esposito secara resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sepakbola Italia sebagai pemegang rekor rasio gol per menit terbaik timnas. Penyerang Inter tersebut tampil luar biasa di pentas internasional dengan mencetak sembilan gol dalam 14 penampilan untuk negaranya. Catatan itu termasuk dua golnya saat Italia bangkit untuk menang 3-1 atas Prancis di San Siro.

Perhitungan statistik menunjukkan bahwa catatan luar biasa Esposito setara dengan rata-rata satu gol setiap 88 menit. Ketajaman tersebut menempatkan penyerang muda ini di puncak daftar pemain Italia paling efisien sepanjang masa. Ia kini unggul atas sejumlah nama besar yang sebelumnya mendominasi daftar tersebut berdasarkan persentase konversi peluang menjadi gol.

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Perbandingan dengan Enrico Chiesa dan Julio Libonatti

Sebagai gambaran betapa istimewanya pencapaian Esposito, ketajamannya di depan gawang membuatnya melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Enrico Chiesa. Chiesa memegang catatan yang sangat mengesankan dengan rata-rata satu gol setiap 91 menit. Namun, Chiesa hanya mencetak tujuh gol sepanjang kariernya bersama Italia, sementara Esposito sudah melampaui total tersebut.

Di peringkat ketiga dalam daftar efisiensi ini ada Julio Libonatti, penyerang berkewarganegaraan ganda Argentina dan Italia. Libonatti, yang membela Italia antara tahun 1926 dan 1932, mencetak 15 gol dalam 17 pertandingan dengan rata-rata satu gol setiap 102 menit. Rekor Esposito saat ini secara jelas mengungguli para penyerang terhebat Italia dalam hal frekuensi penciptaan gol.

Melampaui Legends Luigi Riva dan Silvio Piola

Aspek paling mengesankan dari rekor Esposito adalah kemampuan ia untuk mengungguli para legenda terbesar Italia dalam hal efisiensi. Luigi Riva, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Italia dengan 35 gol, berada lebih rendah dalam daftar efisiensi tersebut. Renda mencatatkan rata-rata satu gol setiap 106 menit, yang tertinggal dari laju Esposito saat ini.

Sementara itu, Silvio Piola, yang menempati urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Italia sepanjang masa dengan 30 gol, mencatatkan rata-rata satu gol setiap 103 menit. Angka-angka ini menegaskan posisi Esposito sebagai talenta paling mematikan bagi tim nasional dalam konteks statistik per menit bermain.

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Tantangan Masa Depan dan Fokus Klub

Dengan potensi besarnya, Esposito kini akan berfokus mempertahankan momentum bersejarah ini untuk tahun-tahun mendatang. Menjaga rata-rata satu gol setiap 88 menit sepanjang karier yang panjang akan menjadi tantangan besar, tetapi tanda-tanda awalnya sangat menjanjikan. Pemain berusia 21 tahun itu kini harus membawa ketajamannya di level internasional ke penampilan yang konsisten bersama klub.

Striker Inter tersebut dituntut untuk mengamankan tempat reguler sebagai starter demi memastikan stabilitas performanya. Dengan demikian, ia akan tetap menjadi pemain penting bagi tim nasional pada tahun-tahun mendatang. Jika Esposito terus mencetak gol sesering ini, ia pada akhirnya bisa menantang rekor total gol Luigi Riva yang telah berdiri teguh selama puluhan tahun.