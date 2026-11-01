Fraksi PKS Tolak Konser Andrea Bocelli 2026 di Jakarta

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana konser Andrea Bocelli pada 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran atas rekomendasi MUI dan dukungan Palestina.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta secara resmi menyatakan keberatan serius terhadap rencana penyelenggaraan konser musik internasional yang melibatkan penyanyi operis ternama Andrea Bocelli. Acara yang dijadwalkan akan digelar di JIExpo Kemayoran pada tanggal 3 November 2026 ini menjadi sorotan karena adanya permintaan agar pemerintah DKI Jakarta meninjau ulang izinnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia serta sentimen publik yang kuat terkait isu kemanusiaan dan dukungan bagi rakyat Palestina.

Desakan Evaluasi Izin Konser

F-PKS mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme evaluasi yang ketat. Partai meminta Gubernur untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak kepolisian guna meninjau kembali kebijakan terkait penyelenggaraan konser ini. Tujuannya adalah mengupayakan pembatalan atau penundaan acara melalui kewenangan hukum, dasar peraturan yang berlaku, dan prosedur administrasi yang sah demi menjaga kestabilan sosial.

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Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, atau yang dikenal dengan inisial MTZ, menegaskan posisi partai bahwa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Hal ini mencakup pemberian dukungan terhadap kegiatan internasional yang diselenggarakan di wilayah ibu kota. Taufik menekankan bahwa aspek kemanusiaan dan komitmen Indonesia dalam menentang penjajahan harus sejalan dengan pertimbangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rekam Jejak Bocelli Jadi Pertimbangan

Keberatan yang disampaikan oleh fraksi ini merujuk pada informasi mengenai rekam jejak Andrea Bocelli yang dipersoalkan oleh MUI. Khususnya, ada dugaan keterlibatan penyanyi tersebut dalam kegiatan penggalangan dana yang dianggap mendukung militer Israel. Informasi ini perlu ditelaah secara cermat oleh pihak berwenang, disertai dengan kesempatan klarifikasi bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara resmi.

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Taufik meminta pemerintah daerah untuk memberikan jawaban yang jelas dan transparan atas keberatan yang telah disampaikan oleh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Dalam keterangannya yang diterima JPNN.com pada hari Minggu, tanggal 1 November, Taufik menegaskan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan harus diutamakan.

Keseimbangan Ekonomi dan Kemanusiaan

Kesepakatan antara kepentingan ekonomi kreatif dan tanggung jawab kemanusiaan memerlukan pendekatan yang seimbang dari pemerintah daerah. Fraksi PKS berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kepolisian dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Keputusan tersebut harus mampu menjawab harapan masyarakat yang menuntut keadilan bagi rakyat Palestina sekaligus menjaga ketertiban umum.

Kasus ini mencerminkan dinamika hubungan antara kebijakan publik, opini agama, dan aktivitas budaya di ruang terbuka. Dengan adanya tekanan dari MUI dan fraksi parlamentari, rencana konser besar ini menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan internasional yang diselenggarakan di Jakarta sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan hukum yang berlaku.

Sampai saat ini, belum ada kepastian apakah konser tersebut akan tetap berlanjut atau dibatalkan. Namun, kehadiran suara tegas dari Fraksi PKS menunjukkan bahwa isu dukungan Palestina dan posisi MUI memiliki bobot politik yang signifikan dalam pengambilan keputusan di level daerah. Masyarakat umum masih menunggu respon resmi dari kantor Gubernur terkait langkah konkret yang akan diambil.