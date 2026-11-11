Fraksi PDIP Sepakat Gunakan HMP untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka

Fraksi PDIP DPR RI memutuskan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan merujuk UUD 1945. Istana menghormati proses politik legislatif ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Utut Adianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan internal untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP. Langkah strategis ini diambil secara resmi setelah rapat fraksi yang dilaksanakan di kompleks parlemen Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.

Mekanisme Pengajuan HMP Berdasarkan Konstitusi

Fraksi PDIP DPR RI terdiri dari 110 anggota yang sepakat untuk mengajukan hak interpelasi tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Utut Adianto menjelaskan bahwa pengajuan ini didasarkan pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal konstitusional tersebut secara eksplisit mengatur mekanisme pemberhentian jabatan Presiden maupun Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

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Utut menekankan bahwa tindakan ini sejalan dengan prinsip demokrasi terpimpin yang menjadi fondasi partai mereka. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk menggunakan hak ini diambil secara bulat oleh seluruh anggota fraksi. Dengan demikian, tidak ada dissenting opinion atau penolakan dari anggota manapun dalam fraksi terbesar di parlemen tersebut.

Sikap Istana dan Hormat pada Proses Legislatif

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons positif mengenai perkembangan ini melalui pernyataan resminya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Ia menegaskan bahwa Istana sepenuhnya menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPR. Sikap hormat ini diberikan karena penggunaan HMP merupakan bagian dari fungsi dan tugas konstitusional lembaga legislatif.

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Prasetyo Hadi menambahkan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak penuh untuk menjalankan tugas pengawasan dan perwakilan sesuai amanat undang-undang. Pemerintah pusat memandang proses ini sebagai dinamika normal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, Istana tidak akan menghalangi atau mengganggu jalannya prosedur hukum yang ditetapkan oleh parlemen.

Dampak Nyata bagi Stabilitas Politik Nasional

Keputusan Fraksi PDIP untuk melanjutkan kesepakatan tersebut ke Pimpinan DPR RI menandai awal dari tahap formalitas prosedural yang lebih lanjut. Utut Adianto memastikan bahwa seluruh pihak, termasuk pemerintah dan legislatif, perlu menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara selama proses berlangsung. Hal ini penting untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Utut juga menegaskan bahwa kesepakatan fraksinya dijalankan secara damai tanpa adanya gangguan keamanan atau kekerasan. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut adalah hak individu anggota dewan yang sah dan tidak pernah menghalangi hak orang lain. Langkah ini diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan dan akuntabel sesuai aturan main di parlemen.