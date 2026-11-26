Fraksi Gerindra MPR mengusulkan mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan Wakil Presiden, bukan langsung menggunakan voting, sesuai ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Fraksi Partai Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mengusulkan agar penentuan Wakil Presiden RI dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, yang menekankan bahwa proses ini lebih mengutamakan konsensus dibandingkan pemungutan suara langsung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemilihan wakil kepala negara berjalan dengan kesepakatan bulat di antara anggota parlemen.

Dasar Hukum Pemilihan Wapres

Habiburokhman mengakui bahwa Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 memang memuat diksi "memilih" ketika menentukan Wakil Presiden RI. Namun, ia menegaskan bahwa aturan konstitusi tersebut tidak mengunci proses pemilihan hanya pada mekanisme pemungutan suara atau voting. According to his interpretation, the Constitution allows for a preliminary stage of deliberation before any vote takes place. This interpretation provides a legal basis for prioritizing discussion and agreement among members.

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Kesempatan Musyawarah Sebelum Voting

Ketua Komisi III DPR RI itu menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 masih membuka kesempatan bagi MPR untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan Wakil Presiden sebenarnya telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR. Dengan demikian, adanya diksi "memilih" dalam konstitusi tidak bertentangan dengan kewajiban untuk berdiskusi hingga mencapai titik temu.

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Ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR

Habiburokhman menegaskan bahwa voting atau pemungutan suara baru dapat dilakukan ketika proses musyawarah mufakat tidak berhasil menghasilkan keputusan bulat. Langkah ini bertujuan untuk menghindari keputusan sepihak yang mungkin tidak mencerminkan kehendak seluruh anggota MPR. Dalam urutan prosedural, musyawarah menjadi tahap utama yang wajib ditempuh sebelum beralih ke mekanisme voting.

Dampak bagi Proses Pemilihan Wakil Presiden

Usulan ini memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik di ruang sidang paripurna MPR. Dengan mengutamakan musyawarah, Fraksi Gerindra berharap tercipta atmosfer yang lebih inklusif dan kolaboratif. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat legitimasi hasil pemilihan Wakil Presiden RI di mata masyarakat.