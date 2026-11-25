Fraksi Gerindra MPR RI mengusulkan Sugiono sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Partai menilai Sugiono lebih siap karena memahami gaya kepemimpinan Prabowo dibandingkan kandidat lain.

Fraksi Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia secara resmi mengusulkan Sugiono sebagai calon Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sisa masa jabatan pemerintahan. Usulan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR RI, yaitu Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, untuk dipertimbangkan sebagai pengganti wakil presiden.

Alasan Dukungan Kepada Sugiono

Sugiono dinilai memiliki keunggulan signifikan dibandingkan calon lain karena dianggap sudah memahami pola kepemimpinan dan gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa kemampuan untuk langsung bekerja tanpa memerlukan waktu adaptasi adalah faktor krusial. Hal ini mengingat sisa masa jabatan wakil presiden yang akan diisi hanyalah sekitar dua tahun. Kecepatan eksekusi dan sinergi yang sudah terbangun dianggap mampu memaksimalkan tugas-tugas kenegaraan.

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Dukungan penuh atau all out dari Fraksi Gerindra terhadap pencalonan Sugiono didasarkan pada penilaian bahwa sosok tersebut adalah yang paling tepat membantu Presiden Prabowo menuntaskan janji-janji pemerintahan hingga akhir periode. Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa Sugiono memiliki kapasitas untuk menyelesaikan tugas-tugas strategis pemerintahan yang tersisa. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan stabilitas dan kelancaran agenda pemerintah di tahun-tahun terakhir masa jabatan tersebut.

Posisi Strategi Menteri Pertanian

Di sisi lain, Fraksi Gerindra menilai Andi Amran Sulaiman memiliki posisi yang sangat strategis sebagai Menteri Pertanian dan tidak boleh ditinggalkan. Habiburokhman menyatakan bahwa posisi Menteri Pertanian terlalu krusial untuk dialihkan, terutama karena sulitnya mencari sosok pengganti dengan kapasitas yang setara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa, 24 November 2026, yang menyoroti pentingnya keberlanjutan kepemimpinan di sektor tersebut.

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Pencarian pengganti untuk Andi Amran Sulaiman dianggap agak riskan karena tidak dijamin kualitasnya akan sama dengan kinerja beliau selama ini. Fraksi khawatir jika posisi strategis ini diisi oleh figur yang belum tentu memiliki pengalaman dan otoritas yang mumpuni. Oleh karena itu, agar stabilitas sektor pangan dan pertanian tetap terjaga, Andi Amran Sulaiman diminta untuk tetap menjabat di posisinya yang saat ini. Penilaian ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.

Prosedur Aklamasi dan Jadwal Sidang

Keputusan dukungan kepada Sugiono ini diambil setelah Fraksi Gerindra menerima berbagai aspirasi dari daerah pemilihan dalam dua hari terakhir sejak proses pengajuan nama kandidat dimulai. Habiburokhman mengajak seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR RI untuk menyepakati Sugiono melalui musyawarah mufakat. Tujuannya adalah agar pemilihan dapat berlangsung secara aklamasi tanpa memerlukan pemungutan suara formal, sebagaimana saran yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie.

Mekanisme aklamasi ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi wakil presiden baru dan menghindari perpecahan atau perdebatan politik yang berkepanjangan. Andre Rosiade memastikan bahwa pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD menjelang sidang pemilihan. Fokus utama komunikasi tersebut adalah menjembatani berbagai pandangan agar tercipta kesepakatan yang bulat dan solid di antara seluruh elemen parlemen.

Sidang pemilihan untuk menetapkan wakil presiden resmi dijadwalkan akan dilaksanakan pada 11 Desember 2026 mendatang. Intensifikasi komunikasi dan lobi politik intensif sedang dilakukan oleh Fraksi Gerindra untuk memastikan dukungan mayoritas yang kuat pada hari pemungutan suara atau aklamasi tersebut. Seluruh upaya difokuskan agar proses transisi kepemimpinan di tingkat eksekutif dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian politik menjelang akhir masa jabatan kabinet saat ini.