Forum Legal BUMD SI Adakan Summit Hukum di Jakarta

Forum Legal BUMD Seluruh Indonesia menggelar summit perdana di Jakarta untuk tingkatkan kompetensi hukum dan tata kelola perusahaan daerah.

Forum Legal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Seluruh Indonesia resmi menggelar Summit Forum Legal BUMD SI yang pertama kali di Jakarta pada tanggal 5 hingga 6 November 2026. Inisiatif strategis ini bertujuan memperkuat kompetensi para sarjana hukum yang berkiprah di lingkungan BUMN daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penguatan tata kelola perusahaan menjadi fondasi utama dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi setiap institusi daerah yang terlibat.

Dampak Kompetensi Hukum Terhadap BUMD

Forum Legal BUMD Seluruh Indonesia secara eksplisit mendorong peningkatan kualifikasi profesional bagi para ahli hukum di sektor BUMD. Langkah penguatan kompetensi ini dipandang sebagai langkah krusial untuk memastikan praktik tata kelola perusahaan yang sehat dan transparan. Hasil dari peningkatan kapabilitas ini diharapkan dapat berimbas langsung pada stabilitas ekonomi di tingkat daerah masing-masing.

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Visi Pembentukan Wadah Praktisi Hukum

Ketua Forum Legal BUMD SI, I Ketut Indrayana, menyatakan bahwa organisasi ini didirikan pada Februari 2026 sebagai respons atas kebutuhan kolaborasi. Forum ini hadir sebagai wadah strategis bagi para praktisi hukum di seluruh BUMD untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap legal officer mampu berkiprah dengan kompetensi tinggi baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan teknis.

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Tantangan Hukum Beragam Sektor BUMD

Penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum menjadi sangat mendesak mengingat setiap BUMD menghadapi tantangan yang berbeda. Kondisi ini sangat bergantung pada sektor usaha yang dikelola serta karakteristik unik dari daerah masing-masing. Kompleksitas persoalan hukum di sektor-sektor tertentu menuntut pemahaman mendalam dari para ahli hukum yang mendiami posisinya.

Kompleksitas Kasus Hukum Perkotaan vs Daerah

I Ketut Indrayana menyoroti bahwa BUMD di Jakarta menghadapi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Tantangan ini muncul dalam konteks operasional perkotaan yang padat dan penuh regulasi ketat. Sementara itu, BUMD di wilayah luar kota dapat berhadapan dengan isu hukum di sektor kehutanan atau lingkungan yang memerlukan pendekatan berbeda.