PT BNP Paribas Asset Management gelar forum di Jakarta pada 18 November 2026 untuk membahas strategi investasi global dan domestik menghadapi tahun 2027.

PT BNP Paribas Asset Management telah menyelenggarakan BNP Paribas Investment Forum 2026 yang bertempat di The Langham, Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. Acara tahunan strategis ini menghadirkan tiga sesi pembahasan intensif yang melibatkan para pakar ekonomi terkemuka serta praktisi pasar yang memiliki pengalaman luas di ranah global maupun domestik. Tujuan utama dari penyelenggaraan forum investasi ini adalah memberikan wawasan mendalam kepada para investor mengenai dinamika perkembangan pasar terkini, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, sekaligus membantu mereka merumuskan strategi investasi yang tepat dan matang menuju tahun 2027.

Strategi Menghadapi Volatilitas Pasar

Forum tahunan yang digagas oleh PT BNP Paribas Asset Management ini dirancang khusus untuk menghubungkan berbagai sinyal pasar dengan tren struktural jangka panjang yang sedang berlangsung. Kegiatan ini menjadi sarana vital bagi investor untuk memahami perubahan ekonomi, kebijakan, geopolitik, teknologi, dan keberlanjutan yang saling terkait satu sama lain. Melalui pemahaman ini, investor dapat menilai perkembangan pasar dengan lebih jelas dan fokus pada perspektif jangka panjang, bukan hanya terpaku pada volatilitas jangka pendek yang seringkali menyesatkan. Dengan demikian, peserta dapat mengambil keputusan yang lebih terukur dan berbasis analisis mendalam.

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Visi Para Eksekutif BNP Paribas

Maya Kamdani, sebagai Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management, menyampaikan pandangan bahwa tantangan utama investor saat ini bukanlah kekurangan informasi, melainkan sulitnya memilah informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi. Ia menjelaskan bahwa peran mereka sebagai mitra strategis jangka panjang adalah membantu para mitra untuk mengambil keputusan dengan lebih yakin guna mendukung ekosistem investasi Indonesia yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan keahlian global serta pemahaman yang mendalam atas pasar lokal, perusahaan ini berupaya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi klien. Maya menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh dalam konteks keputusan investasi yang diambil oleh setiap pihak yang terlibat.

Sedangkan Djumala Sutedja, Direktur Investasi PT BNP Paribas Asset Management, menyoroti penguatan momentum ekonomi global yang diperkirakan akan memasuki tahun 2027. Ia mencatat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi belum merata secara global, adopsi teknologi Artificial Intelligence membuka peluang investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Di sisi lain, Djumala juga mengingatkan bahwa risiko inflasi serta ketidakpastian politik tetap menjadi faktor yang perlu dicermati secara ketat. Bagi pasar Indonesia, arah kebijakan dan kondisi makroekonomi lokal menjadi konteks yang sangat penting dalam menilai peluang di pasar saham dan pendapatan tetap. Selektivitas, diversifikasi, dan pengelolaan aktif menjadi kunci untuk menyeimbangkan peluang dan risiko sesuai dengan tujuan investasi nasabah.

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Pembahasan Mendalam Pasar Global

Rangkaian pembahasan dalam forum investasi ini mencakup analisis prospek ekonomi global menuju tahun 2027 yang komprehensif. Topik yang dibahas meliputi kebijakan moneter, tarif perdagangan, arah kebijakan fiskal, risiko regulasi, serta kondisi makroekonomi Indonesia secara utuh. Forum juga mengulas dampak dinamisika politik terhadap pasar modal, yang sering kali menjadi pendorong utama fluktuasi harga aset. Selain itu, diskusi juga menyentuh tentang diversifikasi lintas wilayah dan sektor, dengan fokus khusus pada Amerika Serikat, Tiongkok, dan sektor teknologi. Seluruh perspektif tersebut kemudian diterjemahkan menjadi strategi investasi dan portofolio yang konkret. Penekanan utama diberikan pada diversifikasi dan pengelolaan aktif untuk menyeimbangkan imbal hasil dan risiko secara optimal.

Kontributor Pakar Terkemuka

Forum ini menghadirkan sejumlah pakar dari BNP Paribas Asset Management yang berbagi wawasan mereka secara langsung. Daniel Morris, sebagai Chief Market Strategist BNP Paribas Asset Management London, memberikan perspektif strategis dari pasar Eropa. Raden Pardede, Economic Advisor, membahas isu-isu makroekonomi yang relevan bagi Asia Tenggara. Sementara itu, Wildan Maulana Yusuf, Associate Director dan Senior Fixed Income & Money Market Manager, fokus pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Kehadiran para ahli ini memastikan bahwa setiap aspek investasi ditelaah dengan standar profesional tertinggi.