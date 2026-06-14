Formula Indonesia 2026 di Mandalika: Membangun Pembalap Muda Indonesia

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) akan menyelenggarakan Formula Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ajang ini bertujuan utama mencari dan membina bibit pembalap muda Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Formula Indonesia Mand.

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) akan menyelenggarakan Formula Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika , Nusa Tenggara Barat. Ajang ini bertujuan utama mencari dan membina bibit pembalap muda Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Formula Indonesia Mand.

Ajang balap Formula Indonesia, yang juga dikenal sebagai Formula 4, akan berlangsung dalam dua seri pada tahun 2026. Seri pertama dijadwalkan pada bulan Agustus, diikuti seri kedua pada bulan Oktober di lokasi yang sama. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi panggung bagi pembalap roda empat muda untuk mengasah kemampuan mereka. Diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika, event ini tidak hanya berfokus pada kompetisi.

Lebih dari itu, Formula Indonesia Mandalika bertujuan menciptakan ekosistem pengembangan motorsport yang berkelanjutan di Indonesia. Harapannya, akan lahir pembalap yang mampu bersaing di kancah internasional. Program ini dirancang untuk mempersiapkan atlet balap Indonesia menuju ajang balap internasional di masa depan. Fokus utamanya adalah pengembangan keterampilan dan pengalaman balap sejak usia dini.

Michael Indradjaja, CEO Formula Indonesia yang ditunjuk oleh Ligier, turut menyampaikan harapannya. Ia meyakini bahwa ajang ini akan melahirkan bibit-bibit baru pembalap muda Indonesia yang berpotensi. Pembinaan yang terstruktur menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut, memastikan regenerasi atlet balap terus berjalan. Sebanyak 10 mobil balap telah disiapkan khusus untuk ajang Formula Indonesia ini.

Ketersediaan fasilitas dan kendaraan yang memadai menunjukkan keseriusan penyelenggara. Dengan demikian, para pembalap muda akan mendapatkan pengalaman balap yang otentik dan kompetitif di Sirkuit Mandalika. Ananda Mikola juga menekankan bahwa Sirkuit Mandalika memiliki kapabilitas lebih dari sekadar ajang balap roda dua seperti MotoGP. Sirkuit ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai jenis balapan, termasuk balap roda empat.

Keberadaan Formula Indonesia memperkaya portofolio event di Sirkuit Mandalika, menjadikannya pusat motorsport yang komprehensif. Ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Mandalika sebagai destinasi olahraga dan pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini dapat digunakan untuk ajang balap roda dua maupun roda empat. Pengembangan ekosistem motorsport di Sirkuit Mandalika tidak hanya terbatas pada event balap.

Ini juga mencakup fasilitas pendukung, pelatihan, dan kesempatan bagi industri terkait. Dengan demikian, Mandalika bertransformasi menjadi hub penting bagi perkembangan olahraga balap di Asia Tenggara. Penyelenggaraan Formula Indonesia 2026 di Mandalika diharapkan membawa dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata. Khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Event berskala internasional seperti ini menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Kerja sama antara MGPA dan Formula Indonesia juga menjadi pendorong ekonomi lokal. Peningkatan kunjungan wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM di sekitar Mandalika. Ini menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat setempat.

Melalui ajang Formula Indonesia Mandalika, citra NTB sebagai destinasi pariwisata olahraga semakin kuat. Promosi yang dihasilkan dari event ini akan meningkatkan kesadaran global tentang keindahan alam dan fasilitas modern yang dimiliki Mandalika. Ini mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata nasional





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