Kementerian Kehutanan membuka formasi jabatan fungsional Manggala Agni bagi lulusan SMA hingga D3. Ikut terlibat dalam pengendalian karhutla di berbagai wilayah rawan kebakaran di Indonesia dengan tugas operasional di lapangan.

Kementerian Kehutanan melalui unit Manggala Agni membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai brigade pemerintah yang bertugas secara aktif mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Formasi jabatan fungsional ini secara resmi dibuka bagi para lulusan SMA atau SMK sederajat hingga jenjang Diploma Tiga yang memiliki spesialisasi bidang kehutanan.

Peran Strategis Manggala Agni

Manggala Agni berfungsi sebagai brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah untuk menjalankan tugas pencegahan serta penanggulangan karhutla. Brigade ini berada di bawah naungan Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan dan memiliki personel yang ditempatkan di berbagai posko Daerah Operasi atau Daops di seluruh Indonesia. Keberadaan Manggala Agni diperlukan karena kebakaran hutan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

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Personel brigade ini bertugas menjaga kawasan hutan dari ancaman api melalui kegiatan pencegahan, pemadaman, hingga penanganan setelah kebakaran terjadi. Berbeda dengan pekerjaan administratif di kantor, anggota Manggala Agni lebih banyak menjalankan tugas operasional di lapangan, termasuk memasuki kawasan hutan dan lahan gambut yang sulit dijangkau. Pekerjaan ini tidak terbatas pada memadamkan kobaran api yang terlihat karena kebakaran di lahan gambut juga dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dideteksi secara langsung.

Tugas Operasional di Lapangan

Formasi jabatan fungsional Manggala Agni termasuk dalam rumpun jabatan fungsional keterampilan yang berorientasi pada pelaksanaan pekerjaan teknis dan operasional di lapangan. Artinya, jabatan ini lebih menekankan kemampuan menjalankan kegiatan pengendalian kebakaran hutan daripada pekerjaan manajerial atau analisis administratif. Tugas operasionalnya meliputi patroli, pemadaman api di lapangan, pendinginan, serta pembinaan kelompok Masyarakat Peduli Api.

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Anggota Manggala Agni membutuhkan keterampilan teknis, kesiapan fisik, serta kemampuan bekerja dalam regu ketika menghadapi situasi darurat. Dalam menjalankan tugasnya, personel harus selalu siap menghadapi kondisi lapangan yang berubah, terutama ketika musim kemarau panjang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Mereka ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki kerawanan kebakaran hutan, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Kualifikasi dan jenjang Jabatan

Berdasarkan jenjang jabatan yang menjadi gambaran kebutuhan formasi tersebut, Manggala Agni terbuka bagi berbagai tingkatan pendidikan formal di bidang kehutanan. Lulusan SMA atau SMK sederajat dapat diarahkan untuk mengisi jenjang Manggala Agni Pemula. Sementara itu, lulusan D-III dapat dipertimbangkan untuk jenjang Manggala Agni Terampil sesuai ketentuan formasi yang berlaku.

Kebutuhan pemerintah untuk memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi alasan utama mengapa formasi ini dibuka secara berkala. Manggala Agni merupakan salah satu profesi di bidang kehutanan yang memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Para pelamar diharapkan memahami bahwa pekerjaan ini menuntut kesiapan fisik dan mental yang tinggi untuk beroperasi di area dengan risiko kebakaran tinggi.