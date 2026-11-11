Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengambil posisi teguh mendukung gugatan praperadilan yang diajukan oleh MAKI dan ARUKKI terkait korupsi dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan senilai Rp 28,38 miliar.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia ( ARUKKI) dalam mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) senilai Rp 28,38 miliar.

Proses Praperadilan dan Respon Pengadilan Negeri

Pugasan praperadilan yang diusulkan melampirkan bukti dan bukuan hukum yang menunjukkan kelemahan penanganan kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dalam proses menerima dokumen gugatan, namun belum memutuskan jadwal pendakian. Formappi memohon agar pengadilan dapat segera mengadopsi mekanisme peradilan, sehingga warga dapat memperoleh keadilan secara cepat dan transparan.

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Posisi Mahkamah Agung, KPK dan AMLA

Sejumlah pejabat tinggi di KPK telah menilai bahwa pengaduan ini tepat, terutama setelah dua anggota DPR yang terlibat, Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra), ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025. Namun hingga kini, dua anggota tersebut belum ditahan atau dijatuhi pidana. Pada kesempatan tersebut, Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengungkapkan ketidakpuasan yang tajam terhadap kelemahan penegakan hukum oleh KPK.

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Reaksi Publik dan Dampak Lanjutan

Formappi menegaskan bahwa ketidakberhasilan KPK dalam menuntun penyelidikan atas korupsi CSR BI akan menjadikan kasus tersebut preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di masa depan. Pihak Formappi mengajukan rencana bila perlu bertindak hukum terhadap pimpinan KPK dan penyidik melalui atau Dewan Pengawas KPK. Bagi kebijakan, formappi menilai bahwa gagasan MAKI dan ARUKKI mengajukan praperadilan memang perlu diimplementasikan secara realis serta menentukan proses-tindak lanjut maupun calon pengadilan yang dihadiri. Peneliti setuju juga fakta bahwa korupsi GDP telah mempengaruhi kebijakan peraturan pemerintah yang lebih luas di masa depan.

Tindak Lanjut dan Pentingnya Transparansi

Jika pengadilan menerima gugatan, pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan dapat menempatkan jadwal sidang, meninjau bukti pelanggaran, serta menegakkan hukum atas pelanggaran kecurangan maha eksekutif. Pelacakan pengadilan akan berlangsung lebih cepat berkilku untuk menegakkan lagi hak publik atas aset korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Formappi memanggil seluruh penggiat kebijakan untuk memfokuskan pada transparansi proses hukum, pemeriksaan drag, serta penulisan reaksi yang dihasilkan melalui jalur duunya antara lembaga, media, dan masyarakat lainnya.