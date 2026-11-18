Forkindo mendorong pemerintah mengalihkan insentif dari sektor hilir ke produsen komponen hulu guna meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada industri kendaraan listrik.

Jakarta, Rabu (18/11/2026) -- Forum Pengembang Komponen Kendaraan Listrik Indonesia atau Forkindo resmi mengajukan strategi baru untuk memperkuat fondasi industri nasional. Organisasi ini mendesak pemerintah untuk menggeser fokus kebijakan insentif dari sektor hilir menuju sektor hulu, khususnya para produsen komponen lokal.

Mekanisme Insentif dan Dampak Harga

Achmad Widjaja selaku Sekretaris Jenderal Forkindo menyatakan bahwa selama ini bantuan pemerintah lebih banyak menyasar sektor hilir berupa bantuan pembelian kendaraan listrik. Padahal, penguatan industri hulu melalui dukungan kepada produsen komponen dinilai jauh lebih penting untuk membangun fondasi industri kendaraan listrik dalam negeri yang berkelanjutan.

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Menurut Achmad, logika dasar kebijakan ini adalah jika hilir diberikan insentif maka ujungnya adalah hilir akan menerima harga yang lebih murah dari produsen. Strategi ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik saja, tetapi mampu memproduksi berbagai komponen secara mandiri dengan biaya yang kompetitif.

Konsistensi TKDN dan Fokus Roda Dua

Forkindo juga ingin memastikan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN pada industri kendaraan listrik berjalan secara konsisten. Eddy Chan, Ketua Forkindo, menekankan bahwa penguatan industri kendaraan listrik roda dua perlu diprioritaskan karena penggunaannya semakin banyak dijumpai di masyarakat Indonesia saat ini.

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Eddy menjelaskan bahwa saat ini fokus organisasi tersebut adalah kendaraan roda dua dengan target TKDN yang bisa mencapai 60 persen ke atas. Perhitungan saat ini mencakup rangka motor sebesar 5 persen, BLDC sebesar 5 persen, dan baterai sebesar 40 persen yang ditambahkan komponen lain sebesar 30 persen sehingga totalnya hampir mencapai 80 persen.

Ia menegaskan bahwa secara teknis Indonesia sebenarnya sanggup mencapai target tersebut karena kemampuan industri dalam negeri sudah ada. Namun, kemampuan ini perlu diimbangi dengan keberanian pemerintah dalam menetapkan kebijakan TKDN yang lebih tepat sasaran dan tidak hanya bersifat administratif.

Peran Riset dan Langkah Selanjutnya

Indonesia telah memiliki kemampuan sumber daya dan tim penelitian yang dapat dikembangkan untuk menciptakan desain serta model kendaraan listrik sendiri. Pengembangan ini bisa didukung penuh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk menciptakan inovasi yang lebih matang.

Komponen mesin masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk melihat kemungkinan pengembangannya di dalam negeri secara optimal. Setelah fokus pada roda dua terpenuhi, Forkindo akan memperluas perhatian ke industri kendaraan roda empat untuk memperluas cakupan industri manufaktur lokal.