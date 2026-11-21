Ford RMA Indonesia memperkenalkan Ford Ranger Midnight Rebel di GAIKINDO Auto Week 2026. Pikap edisi terbatas ini dibanderol Rp 789 juta dengan paket modifikasi Hamer.

Ford RMA Indonesia resmi memperkenalkan Ford Ranger Midnight Rebel sebagai edisi spesial terbatas selama penyelenggaraan GAIKINDO Auto Week 2026. Pameran otomotif terbesar nasional ini berlangsung dari Jumat, 20 November 2026 hingga 29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD City, Tangerang. Dalam ajang yang mengusung tema "Ready. Set. Ford." ini, Ford menghadirkan pikap kabin ganda dengan nuansa hitam penuh dan harga jual On The Road Jakarta sebesar Rp 789 juta. Peluncuran model ini menjadi bagian dari strategi Ford untuk menyoroti semangat "Make Your Own Way" melalui kendaraan yang merepresentasikan keberanian dan kebebasan berekspresi pengguna.

Konfigurasi Fisik dan Modifikasi Hamer

Ford Ranger Midnight Rebel didesain untuk menampilkan karakter yang lebih agresif dan fungsional dalam berbagai kondisi medan berkendara. Untuk mencapai tampilan tersebut, Ford mengintegrasikan rangkaian aksesori modifikasi dari brand Hamer yang dirancang khusus untuk meningkatkan ketangguhan visual maupun performa fisik kendaraan. Paket perlengkapan ini mencakup berbagai komponen penting yang bekerja secara simultan untuk mendukung pengalaman off-road maupun urban driving yang lebih robust.

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Komponen pertama yang terpasang pada bodi depan adalah bullbar yang berfungsi memberikan perlindungan tambahan pada area grille dan bumper dari benturan ringan. Di sampingnya, Ford Grille dipasang untuk mempertegas wajah depan kendaraan dengan desain yang lebih berani dan memikat perhatian. Bagian bawah kendaraan dilindungi oleh underbody protection yang menjamin keamanan komponen vital saat melintasi permukaan jalan berbatu atau tidak rata.

Selain modifikasi bodi, aspek performa berkendara juga ditingkatkan dengan pemasangan ban All-Terrain atau A/T Tires. Ban jenis ini dipilih secara strategis untuk menunjang traksi superior dan cengkeraman yang lebih baik di berbagai permukaan jalan, mulai dari aspal hingga jalur tanah berpasir. Kombinasi antara estetika hitam pekat dengan aksesoris fungsional ini menciptakan identitas visual yang unik bagi pemilik Ford Ranger Midnight Rebel.

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Visi Regional Director RMA Indonesia

Scott McCormack, Regional Director RMA Indonesia, menyatakan bahwa kehadiran Ford di GAIKINDO Auto Week 2026 bertujuan untuk mendekatkan produk dengan kebutuhan serta karakter konsumen Indonesia. Ia menjelaskan bahwa melalui peluncuran Ford Ranger Midnight Rebel, perusahaan ingin mempresentasikan semangat Make Your Own Way yang mendorong konsumen untuk berani menentukan pilihan dan menciptakan perjalanan dengan karakter masing-masing. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Ford terhadap gaya hidup modern yang menuntut individualitas.

Scott McCormack juga menekankan bahwa pengalaman berkendara yang menyenangkan harus didukung oleh layanan purna jual yang andal dan terpercaya. Menurutnya, pelanggan diharapkan dapat menikmati setiap perjalanan dengan rasa percaya diri dan ketenangan karena mengetahui bahwa dukungan teknis selalu tersedia. Komitmen untuk memberikan "Peace of Mind" bukan sekadar slogan, melainkan janji nyata yang diimplementasikan melalui jaringan distribusi dan layanan teknis yang terintegrasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Program Dukungan Purna Jual dan Dealer

Sebagai wujud dukungan jangka panjang, Ford RMA Indonesia menegaskan komitmen Peace of Mind melalui jaringan kerja sama dengan 35 dealer resmi di Indonesia. Jaringan luas ini memastikan bahwa pelanggan memiliki akses mudah ke layanan servis dan perawatan berkala kapan saja mereka membutuhkan. Dukungan teknis ini diperkuat dengan kehadiran layanan Emergency Roadside Assistance yang beroperasi selama 24 jam nonstop untuk menangani kendala darurat di jalan raya.

Program unggulan lainnya adalah Ford 360 Care Inclusive Service Package yang memberikan jaminan layanan servis serta suku cadang perawatan berkala selama periode tertentu. Paket layanan komprehensif ini mencakup masa garansi servis hingga 3 tahun atau 60.000 kilometer, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu. Scott McCormack menambahkan bahwa komitmen Ford tidak berhenti setelah transaksi pembelian kendaraan selesai, melainkan berlanjut untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan.

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Upaya tersebut menjadi bagian integral dari strategi Ford untuk memastikan pelanggan mendapatkan akses terhadap dukungan yang dibutuhkan selama masa kepemilikan kendaraan. Dengan demikian, setiap pemilik Ford Ranger Midnight Rebel dapat fokus menikmati perjalanan tanpa khawatir mengenai ketersediaan suku cadang atau keandalan layanan teknis di kemudian hari. Integrasi antara produk berkualitas tinggi dengan layanan purna jual yang prima ini menjadi nilai tambah utama yang ditawarkan oleh Ford di pasar Indonesia.

Tawaran Promosi dan Jadwal Pameran Lanjutan

Selama berlangsungnya GAIKINDO Auto Week 2026 di Hall 1C ICE BSD City, pengunjung berkesempatan untuk memperoleh berbagai penawaran spesial yang sangat menguntungkan. Ford menyediakan Special Deals dengan potensi penghematan hingga Rp 100 juta dan program Lucky Dip dengan hadiah hingga Rp 50 juta. Ketentuan berlaku untuk setiap penawaran ini, dan pengunjung disarankan untuk mengecek syarat kelayakan secara langsung di booth Ford untuk informasi terperinci.

Di samping Ford Ranger Midnight Rebel, booth Ford juga menampilkan jajaran model lain yang populer di pasaran, termasuk Ford Everest Platinum, Ford Everest Sport, dan Ford Ranger Raptor. Keberagaman lini produk ini menunjukkan komitmen Ford untuk melayani segmen pasar yang berbeda-beda, mulai dari pengguna pikap utilitarian hingga keluarga yang membutuhkan SUV premium dengan fitur lengkap dan performa tangguh.

Pameran di ICE BSD City merupakan awal dari rangkaian acara GAIKINDO Auto Week 2026 yang akan berlanjut ke tujuh kota lainnya. Ford akan menyapa konsumen di Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Makassar, Medan, dan Balikpapan pada tanggal 25 hingga 29 November 2026. Jadwal pameran yang mencakup berbagai wilayah utama di Indonesia ini memungkinkan lebih banyak pecinta otomotif untuk merasakan langsung pengalaman berkendara dan melihat detail Ford Ranger Midnight Rebel secara fisik di dekat mereka.