Forbes Rilis Daftar 30 Under 30 Asia 2026, 18 Orang dari Indonesia Masuk

Forbes merilis daftar 30 Under 30 Asia 2026 yang memuat 300 anak muda paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik. Daftar tahunan tersebut menyoroti figur muda dari berbagai bidang, mulai dari teknologi, hiburan, sains, olahraga, hingga kewirausahaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Forbes merilis daftar 30 Under 30 Asia 2026 . Sejumlah musisi, kreator, dan pendiri startup asal Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Majalah bisnis Forbes resmi merilis daftar 30 Under 30 Asia Class of 2026 yang memuat 300 anak muda paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik.

Daftar tahunan tersebut menyoroti figur muda dari berbagai bidang, mulai dari teknologi, hiburan, sains, olahraga, hingga kewirausahaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Mengutip laman Forbes, Kamis (28/5/2026), daftar tahun ini terbagi dalam 10 kategori, termasuk entrepreneur, investor modal ventura, ilmuwan, social impact, hingga pelaku industri kreatif. Forbes menyebut para penerima penghargaan sebagai generasi muda yang mendorong perubahan besar di bidang masing-masing.

Seleksi dilakukan dari hampir 4.000 nominasi yang dinilai reporter dan editor Forbes Asia bersama panel ahli lintas sektor serta alumni Forbes 30 Under 30 sebelumnya. India menjadi negara dengan wakil terbanyak dengan 78 nama, disusul China 46 orang, Australia 38, Jepang 32, serta Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan masing-masing 18 nama. Penyanyi berusia 24 tahun itu dikenal sejak menjadi runner-up Indonesian Idol 2020 dan merilis lagu debut Gemintang Hatiku.

Forbes mencatat Tiara kini memiliki sekitar 7 juta pendengar bulanan di Spotify dan memenangkan penghargaan Social Media Artist of the Year di Indonesian Music Awards 2025. Grup di bawah label 88rising tersebut beranggotakan Christy, Baila, Esther, dan Shaz. No Na debut pada 2025 dan tampil di festival Head In The Clouds di Los Angeles. Forbes mencatat grup itu memiliki lebih dari 1,4 juta pendengar bulanan di Spotify.

Single terbaru mereka Rollerblade yang dirilis April lalu juga mencatat lebih dari 3,3 juta penonton di YouTube. Sementara dari kategori Social Media, Marketing & Advertising, kreator konten Erika Richardo turut masuk daftar. Erika dikenal luas setelah karya mural pada pesawat Boeing 737 Garuda Indonesia untuk peringatan HUT ke-80 RI viral di media sosial. Di kategori Retail & Ecommerce, Forbes memilih jaringan makanan cepat saji Se'Indonesia yang didirikan Rinaldi Dharma Utama dan Christian Wilfandio.

Saat ini Se'Indonesia memiliki lebih dari 200 outlet delivery dan takeaway serta 23 restoran dine-in di berbagai kota. Perusahaan itu juga mendapatkan pendanaan Series A sebesar USD9,7 juta pada April 2025 yang dipimpin Insignia Ventures. Perusahaan yang berdiri pada 2020 itu awalnya menjual produk melalui platform e-commerce sebelum memperluas pasar ke toko offline dan retailer kecantikan di sejumlah kota besar.

Di kategori Consumer & Enterprise Technology, Farrel Alvian Purnama masuk daftar berkat startup daur ulang limbah elektronik Remind yang didirikannya bersama Muhammad Dzikri Ahira Soefihara pada 2020. Startup berbasis di Banten tersebut mengolah papan sirkuit dan kabel bekas untuk mengekstraksi tembaga serta logam lain agar dapat digunakan kembali





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forbes 30 Under 30 Asia 2026 Indonesia Musisi Kreator Pendiri Startup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deretan Tontonan Seru di Vidio Pekan ini, dari Film Lokal hingga HollywoodBerikut daftar tontonan paling dinanti di Vidio minggu ini yang wajib masuk watchlist kamu.

Read more »

[POPULER TREN] Ini ASN yang Tidak Terima Gaji Ke-13 | Pengakuan Pemuda Main Judi Online sejak SMAArtikel mengenai informasi daftar ASN yang tidak akan menerima gaji ke-13, memuncaki daftar Populer Tren.

Read more »

Daftar Nama Pemain Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026, Banyak yang TenarBerikut ini daftar nama pemain Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026, ada kejutan dari Ronald Koeman.

Read more »

6 Rekomendasi Soto Lamongan Legendaris di Jakarta yang Wajib Dicoba, Gurih Kuahnya Bikin Nagih!Berikut rekomendasi soto Lamongan legendaris di Jakarta yang wajib masuk daftar kuliner favorit Anda

Read more »