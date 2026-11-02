for Revenge Umumkan Pengunduran Diri Chimot di Konser Titik Sadrah Bandung

Konser Titik Sadrah di Bandung pada 31 Oktober 2026 menjadi momen perpisahan drummer Chimot dari for Revenge setelah dua dekade masa bakti yang penuh sejarah.

Band rock Indonesia for Revenge menggelar konser tunggal bertajuk Titik Sadrah selama dua puluh tahun di Eldorado Sport & Convention Hall, Bandung, pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Acara yang diselenggarakan oleh Antara Suara dan Sony Music ini sukses diisi dengan pertunjukan emosional yang berujung pada pengumuman penting dari salah satu personel band. Archims Pribadi atau yang akrab disapa Chimot, selaku drummer dan satu-satunya anggota orisinal yang masih bertahan, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari for Revenge. Keputusan berat ini diambil akibat serangkaian cedera yang telah diderita oleh Chimot dalam beberapa waktu terakhir, mengakhiri masa baktinya selama dua dekade bersama band tersebut.

Momen Pengunduran Diri Chimot dari For Revenge

Konser Titik Sadrah ini bukan sekadar perayaan dua puluh tahun perjalanan band, melainkan juga sebuah momen perpisahan yang sarat makna bagi Chimot, para anggota band lainnya, serta para pendengar setia. Chimot mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari for Revenge selama dua puluh tahun merupakan salah satu titik tertinggi dalam hidupnya. Ia menceritakan bahwa banyak hal telah dilalui bersama, mulai dari masa-masa sulit hingga mencapai puncak kesuksesan di panggung besar dan bertemu dengan banyak orang yang mencintai musik mereka.

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Menyampaikan keputusan ini bukan hal yang mudah bagi Chimot. Namun, ia merasa bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing. Ia bersyukur karena telah menjadi bagian dari cerita for Revenge dan memandang malam tersebut sebagai cara yang sangat berarti untuk menutup babak baru dalam kariernya. Pengunduran diri ini menandai akhir dari sebuah era penting bagi for Revenge, mengingat Chimot adalah satu-satunya personel pendiri yang masih tersisa dan telah menjadi tulang punggung irama band sejak awal pembentukan mereka.

Pertunjukan Naratif Perjalanan Dua Dekade Band

Selama pertunjukan, for Revenge mengajak penonton untuk mengikuti satu cerita utuh yang merepresentasikan perjalanan mereka selama dua puluh tahun. Narasi ini dibangun secara bertahap, membawa penonton menyusuri berbagai fase yang pernah dialami oleh band, termasuk jatuh ke titik terendah dan berulang kali terjebak dalam konflik yang sama. Pertunjukan ini juga menggambarkan momen ketika band harus merelakan sebagian dari diri mereka untuk terus bertahan dan berkembang di industri musik yang dinamis.

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Perjalanan emosional tersebut berlanjut menuju jurang emosi terdalam sebelum akhirnya sampai pada titik penerimaan, yaitu titik sadrah atas kepergian Chimot dari for Revenge. Setiap babak dalam pertunjukan terasa seperti potongan perjalanan yang saling terhubung erat. Deretan lagu yang dibawakan bukan hanya berfungsi sebagai hiburan belaka, tetapi juga menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan cerita dan emosi yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan band.

Antusiasme penonton yang ikut bernyanyi bersama menciptakan atmosfer yang sangat intim dan personal. Berbagai momen spesial dan kejutan yang disampaikan sepanjang konser semakin memperdalam koneksi antara band dengan audiens mereka. Konser ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap lagu yang dibawakan memiliki bobot naratif yang jelas, sehingga penonton dapat merasakan setiap pasang surut yang dialami oleh for Revenge sepanjang dua puluh tahun terakhir.

Kesaksian Vokalis dan Eksekutor Konser

Boniex Noer, vokalis for Revenge, menekankan bahwa konser Titik Sadrah merupakan persembahan khusus dari band untuk merayakan perjalanan dua dekade bersama para pendengar. Menurutnya, dua puluh tahun bukan hanya tentang perjalanan for Revenge sebagai sebuah entitas musik, tetapi juga tentang orang-orang yang tumbuh bersama musik mereka. Ia mengakui bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah dan ada banyak hal yang tidak terlihat dari luar, namun kehadiran para pendengar yang terus berjalan bersama mereka menjadi kunci keberhasilan tersebut.

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, melihat Titik Sadrah sebagai sebuah pengalaman konser yang dirancang secara khusus untuk membawa penonton masuk ke dalam cerita yang ingin disampaikan oleh for Revenge. Ia berharap penonton benar-benar bisa merasakan perjalanan band selama dua puluh tahun melalui pertunjukan yang berlangsung selama dua setengah jam. Pengalaman tersebut diharapkan bisa menyisakan kenangan seumur hidup bagi setiap penonton yang hadir, serta memberikan perasaan sadrah terhadap hal-hal pahit yang mungkin tengah mereka alami dalam kehidupan masing-masing.

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Dukungan Sony Music Entertainment Indonesia

Sementara itu, Muhammad Soufan atau Bang Munna, Presiden Direktur Sony Music Entertainment Indonesia, turut melihat konser ini sebagai momen penting untuk merayakan perjalanan musikal for Revenge. Selama dua dekade, karya-karya for Revenge telah berkembang dan menemukan tempat tersendiri di hati para pendengarnya. Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak cerita yang tumbuh melalui lagu-lagu mereka, dan Titik Sadrah dilihat sebagai momen untuk merangkum perjalanan musikal tersebut dalam sebuah pertunjukan yang utuh.

Sony Music berharap karya-karya for Revenge akan terus menemani pendengarnya di masa mendatang. Selain itu, perusahaan juga membuka ruang bagi cerita-cerita baru yang akan datang dalam industri musik. Pada akhirnya, Titik Sadrah bukan hanya menjadi penanda perjalanan dua puluh tahun for Revenge, tetapi juga sebuah pengingat bahwa setiap perjalanan memiliki fase yang harus diterima.

Konser ini mengajak setiap orang untuk menemukan titik sadrah dalam kisah hidup mereka masing-masing, termasuk ketika sesuatu yang telah lama menjadi bagian dari hidup harus dilepaskan. Melalui cerita yang dibawakan sepanjang konser, for Revenge berhasil menciptakan pengalaman yang mendalam dan berkesan, yang tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi juga membuka jalan bagi penerimaan dan penutupan yang sehat bagi semua pihak yang terlibat.