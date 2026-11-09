Folarin Balogun Pulihkan Momentum USMNT Setelah Gagal Transfer ke Everton

Folarin Balogun bergabung kembali dengan timnas AS untuk pulihkan performa usai gagal pindah ke Everton dan minimnya menit bermain di Monaco sebelum laga kontra Haiti.

Folarin Balogun resmi kembali memperkuat skuat Timnas AS Putra dalam pemusatan latihan terbaru di Atlanta untuk menghadapi laga krusial kontra Haiti. Penyerang asal Amerika Serikat ini membutuhkan kesempatan bermain lebih banyak setelah mengalami stagnasi performa di level klub selama beberapa bulan terakhir.

Detik Detik Gagalnya Kesepakatan ke Everton

Kedatangan Balogun ke pemusatan latihan nasional ini menjadi momen pemulihan momentum setelah kegagalan transfer bernilai besar ke klub Liga Premier Inggris, Everton, pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Sebelumnya, sang penyerang tampak akan bergabung dengan Everton, namun kesepakatan tersebut urung terealisasi akibat tarik ulur sengit yang melibatkan proses tes medis dan negosiasi akhir yang rumit.

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Kegagalan ini meninggalkan Balogun dalam kondisi frustrasi karena ia kehilangan kesempatan untuk memulai babak baru di Inggris. Keputusan untuk membatalkan kesepakatan tersebut berdampak signifikan terhadap stabilitas karirnya, di mana ia kini harus kembali bergantung pada peluang bermain yang sangat terbatas di tempat asalnya, Monaco.

Masalah Minim Menit Bermain di Liga Prancis

Statistik mencatatkan dilema serius yang dihadapi Balogun sejak ia gagal bergabung dengan Everton. Sang penyerang hanya mendapatkan total 230 menit bermain untuk Monaco setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia. Angka ini mencakup 152 menit di kompetisi liga domestik Prancis dan tambahan 78 menit lainnya di kompetisi sepak bola Eropa.

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Perbandingan tersebut mencerminkan ketidakpastian peran Balogun di skuat Monaco. Meskipun sempat mencetak gol penting melawan Paris FC dan menjadi starter dalam laga Liga Konferensi Eropa terhadap Nordsjælland pada 5 November dengan durasi permainan 78 menit, konsistensinya masih belum terjaga secara memuaskan.

Situasi ini kontras dengan masa puncaknya di panggung internasional pada musim panas sebelumnya, ketika ia bermain selama 314 menit dalam empat penampilan di Piala Dunia. Transisi dari masa gemilang tersebut kini menjadi tantangan terbesar bagi Balogun untuk membuktikan nilai dirinya kembali di level klub.

Dukungan Tradisi Pulih Bersama Timnas AS

Pemanggilan Balogun oleh Timnas AS Putra bukanlah hal baru bagi pemain yang sedang mencari ritme. Tradisi ini sudah dilakukan oleh bintang lain seperti Christian Pulisic dan Gio Reyna saat mereka melewati masa sulit di klub masing-masing, Chelsea dan Borussia Dortmund. Jeda internasional sering kali menjadi tempat bagi pemain untuk membangun kembali kepercayaan diri.

Pemulihan serupa juga dialami Weston McKennie dan pemain muda yang tengah naik daun seperti Cavan Sullivan dan Mathis Albert. Kehadiran mereka bersama Balogun dalam satu tim menciptakan lingkungan kompetisi sehat yang diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan performa individu-individu tersebut.

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Dampak Gagal Transfer terhadap Strategi Monaco

Gagalnya kesepakatan transfer ke Everton tidak hanya merugikan Balogun secara emosional, tetapi juga memengaruhi perencanaan keuangan dan strategis Monaco. Klub Prancis tersebut sudah merencanakan kepergian sang penyerang dan memperhitungkan pemasukan finansial yang diharapkan dari penjualan tersebut. Namun, karena Balogun memilih untuk tetap bertahan, pihak klub kini harus menyesuaikan strategi mereka untuk musim ini.

Ketidakpastian ini menciptakan situasi yang rumit bagi Balogun, yang posisinya di Monaco menjadi tidak pasti. Meskipun demikian, usianya yang baru 25 tahun masih memberikan alasan kuat bagi para pengamat untuk percaya bahwa ia dapat mengembangkan kembali potensi luar biasa yang ditunjukkannya pada musim panas ini.

Pertandingan Krusial Laga Pembantaian kontra Haiti

Pertandingan melawan Haiti dalam ajang perempat-final CONCACAF Nations League menjadi kesempatan emas bagi Balogun untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Laga ini bukan hanya tentang skor, tetapi juga menjadi ajang untuk mengingatkan Monaco dan klub lain yang mungkin tertarik merekrutnya akan kapasitas striker berbakat ini.

Balogun memiliki kesempatan untuk mengubah kilasan kemampuan individu menjadi dampak kolektif yang lebih besar bagi Timnas AS Putra. Dengan dukungan rekan sejawat seperti Christian Pulisic, harapan baru untuk mengembalikan momentum karirnya kini bertumpu pada performa di lapangan hijau selama pemusatan latihan dan laga kontra Haiti.