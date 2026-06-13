Folarin Balogun: Kisahnya di Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT)

Folarin Balogun mulai kisahnya bersama Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) dengan sorak-sorai, penyelidikan di Instagram, dan sebuah jamuan makan malam perekrutan di Orlando. Saat menghadapi Paraguay, kisahnya mencapai puncaknya ketika sang penyerang menorehkan debut Piala Dunia yang luar biasa.

Folarin Balogun mulai kisahnya bersama Tim Nasional Sepak Bola Pria AS ( USMNT ) dengan sorak-sorai, penyelidikan di Instagram, dan sebuah jamuan makan malam perekrutan di Orlando.

Saat menghadapi Paraguay, kisahnya mencapai puncaknya ketika sang penyerang menorehkan debut Piala Dunia yang luar biasa. Tak lama setelah USMNT menang 4-1 atas Paraguay, Weston McKennie ditanya tentang sebuah makan malam. Itu bukan makan malam sebelum pertandingan, bahkan bukan tahun ini. Makan malam yang dimaksud itu terjadi di awal siklus ini, jauh sebelum semua ini benar-benar dimulai.

Alasan mengapa makan malam itu ditanyakan pada saat itu? Ya, karena makan malam itulah yang mengubah jalannya sejarah USMNT. Itulah hari ketika Folarin Balogun pertama kali berbagi makan malam dengan rekan-rekan setimnya di USMNT, sebelum bertahun-tahun kemudian menghancurkan pertahanan Paraguay dengan penampilan yang belum pernah dilihat dunia dari seorang striker Amerika.

"Sial, itu seperti empat tahun kemudian," kata McKennie sambil tertawa ketika ditanya apakah makan malam itu sepadan. "Itu datang pada waktu yang tepat. Saya sangat senang untuknya.

" Ada banyak alasan untuk bersuka cita pada Jumat malam. AS menghancurkan Paraguay di bawah sorotan lampu yang terang benderang, mencetak gol demi gol untuk memenangkan laga pembuka Piala Dunia mereka. Dengan cara AS bermain, hasilnya sebenarnya bisa saja lebih timpang. Dari awal hingga akhir, AS menguasai permainan sepenuhnya, dan pada akhirnya menampilkan penampilan tim terbaik dalam sejarah USMNT di Piala Dunia.

Siapa pria di tengah semua itu? Balogun - jelas Pemain Terbaik Pertandingan dan, mungkin, Pemain Saat Ini. Bertahun-tahun lalu, saat makan malam di Orlando, dia dan rekan setim USMNT masa depannya membicarakan malam-malam seperti ini. Mereka membicarakan apa yang bisa dia bawa, apa yang bisa dia jadi, dan apakah dia mungkin menjadi potongan yang hilang - penyerang yang mampu mengubah tim bagus menjadi tim hebat tepat waktu untuk Piala Dunia di kandang.

Pada Jumat, momen itu tiba - dan Balogun tidak hanya menanggapi momen itu. Ia menguasainya. Bertahun-tahun penantian telah mengarah ke momen ini: setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan, ya, setiap makan bersama tim. Dalam debutnya di Piala Dunia, setelah bertahun-tahun membayangkan malam-malam seperti ini, Balogun membuat satu hal sangat jelas: semuanya telah sepadan.

"Saya membayangkan debut saya di Piala Dunia," katanya, "Mencetak gol, tapi kenyataannya melampaui itu dengan mencetak dua gol. Gol kedua juga fantastis. Itu adalah malam yang sangat mimpi, sangat mimpi.

" Perjalanan menuju malam yang indah itu tidak sepenuhnya dimulai dengan makan malam di Orlando. Perjalanan itu dimulai beberapa jam sebelumnya, dengan kesan pertama Balogun: percaya diri, lucu, dan langsung merasa nyaman di antara sekelompok pemain yang sudah bertanya-tanya seperti apa dirinya nantinya bagi mereka.

Para detektif media sosial mampu melakukan hal-hal luar biasa, dan justru kemampuan tim sepak bola Amerika Serikat dalam mengungkap informasi itulah yang memicu karier seorang pemain di timnas AS (USMNT) yang, pada hari Jumat, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia. Pada musim semi 2023, USMNT membutuhkan seorang striker yang mampu mengisi posisi No. 9, dan saat ia terus menonjol selama masa peminjamannya di klub Prancis, Reims, Balogun tampak seperti orang yang tepat untuk posisi itu.

Lahir di New York, striker ini dibesarkan di London, bermain di akademi Arsenal sambil juga mewakili AS dan Inggris di tingkat internasional. Beberapa bulan sebelumnya, ia sempat mempertimbangkan untuk membela Nigeria juga. Namun, pada musim semi itu, media sosial mengambil alih. Para penggemar membanjiri kolom komentar Instagram Balogun dengan emoji elang dan bendera.

Setiap postingan menjadi ajakan untuk bergabung, yang dirancang untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian sepak bola Amerika padanya. Lalu, tiba-tiba, semua emoji itu membuahkan hasil. Setelah Balogun menolak undangan ke kamp pemuda Inggris, ia mengunggah foto dari "liburannya," dan penggemar yang jeli segera menemukan petunjuk tersembunyi di latar belakang. Pencarian itu membawa mereka ke sebuah bar di Orlando, di mana, kebetulan sekali, tim AS sedang berlatih saat itu.

Meskipun operasi rahasia itu terungkap, para bintang utama USMNT berhasil mengajak Balogun keluar untuk makan malam yang juga berfungsi sebagai ajakan rekrutmen. Ia mengingatnya dengan baik.

"Itu adalah pertama kalinya saya benar-benar bertemu Weston, CP, dan banyak pemain lain yang ada di sana," kata Balogun di Atlanta bulan lalu. "Menurut saya, karakter Weston sangat intens. Itu keren. Mereka membuat saya merasa disambut dengan baik. memang intens dalam arti yang positif.

Saya hanya lebih pendiam.

" Beberapa minggu kemudian, Balogun mengejutkan semua orang dengan menandatangani kontrak dengan tim AS, dan sekarang, ia telah mencetak dua gol dalam debutnya di Piala Dunia. Perjalanan menuju malam yang indah itu tidak sepenuhnya dimulai dengan makan malam di Orlando. Perjalanan itu dimulai beberapa jam sebelumnya, dengan kesan pertama Balogun: percaya diri, lucu, dan langsung merasa nyaman di antara sekelompok pemain yang sudah bertanya-tanya seperti apa dirinya nantinya bagi mereka.

Para detektif media sosial mampu melakukan hal-hal luar biasa, dan justru kemampuan tim sepak bola Amerika Serikat dalam mengungkap informasi itulah yang memicu karier seorang pemain di timnas AS (USMNT) yang, pada hari Jumat, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia





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