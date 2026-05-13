Fokus Pepi: Antara PSV, Gagal Transfer ke Fulham, dan Mimpi Piala Dunia

Penyerang muda PSV, Pepi, mengungkapkan perasaannya terkait batalnya transfer ke Fulham dan ambisinya untuk tampil di Piala Dunia mendatang.

Penyerang berbakat milik PSV Eindhoven, Pepi , saat ini tengah berada dalam fase krusial dalam karier profesionalnya. Pemain muda asal Amerika Serikat tersebut sedang mengerahkan seluruh konsentrasi dan energinya untuk menghadapi pertandingan terakhir di liga melawan FC Twente.

Laga ini bukan sekadar penutup musim, melainkan pembuktian bagi Pepi bahwa ia mampu memberikan kontribusi maksimal bagi klubnya di Belanda. Lebih dari itu, pikiran sang pemain kini sudah mulai melayang menuju turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, yakni Piala Dunia, yang akan diselenggarakan di tanah kelahirannya sendiri. Bagi seorang atlet muda, kesempatan untuk membela negara di hadapan publik sendiri adalah impian tertinggi yang tidak boleh disia-siakan. Namun, perjalanan Pepi di paruh kedua musim ini tidaklah berjalan mulus tanpa hambatan.

Terdapat sebuah drama transfer yang cukup menghebohkan di balik layar, di mana Pepi hampir saja mengemas kopernya untuk pindah ke Liga Inggris. Klub Premier League, Fulham, sempat menunjukkan minat yang sangat serius untuk memboyong penyerang berusia 23 tahun ini dengan nilai transfer yang fantastis, yakni mencapai angka sekitar 40 juta euro. Proses negosiasi berjalan cepat dan Pepi bahkan sudah melewati tahapan tes medis yang ketat, yang biasanya menjadi lampu hijau terakhir sebelum kontrak ditandatangani.

Sayangnya, kegembiraan itu sirna seketika ketika Fulham memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir. Alasan utama di balik keputusan mendadak ini adalah kekhawatiran pihak klub London tersebut mengenai risiko investasi yang terlalu besar, mengingat musim kompetisi baru saja dimulai dan mereka merasa perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan transfer besar. Kejadian tersebut tentu meninggalkan bekas luka emosional bagi Pepi. Ia menggambarkan pengalaman berada di ambang perpindahan klub besar namun kemudian gagal total sebagai sebuah 'rollercoaster emosi' yang sangat melelahkan.

Bayangkan betapa beratnya beban mental ketika seseorang sudah membayangkan kehidupan baru di kota yang berbeda dan tantangan di liga yang lebih kompetitif, namun tiba-tiba semua itu hilang begitu saja. Meski demikian, Pepi menunjukkan kematangan mental yang luar biasa. Ia menekankan bahwa hal terpenting dalam menghadapi situasi sulit seperti itu adalah kemampuan untuk tetap stabil dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Alih-alih terpuruk dalam kesedihan atau kemarahan, ia memilih untuk segera mengubah fokusnya kembali ke lapangan hijau.

Kini, dengan kalender Piala Dunia yang semakin mendekat, Pepi secara tegas mengesampingkan segala urusan di luar lapangan yang dapat mengganggu konsentrasinya. Ia menyatakan bahwa upayanya saat ini adalah selalu fokus pada target jangka pendek berikutnya, yakni setiap pertandingan yang ia jalani bersama PSV. Baginya, performa konsisten di klub adalah kunci utama agar ia bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih tim nasional untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia.

Pepi tidak ingin terjebak dalam penyesalan atas apa yang telah terjadi di masa lalu, terutama terkait peluang transfer musim panas yang gagal. Ia lebih memilih untuk menutup musim ini dengan catatan performa yang kuat, sehingga ia memiliki modal kepercayaan diri yang tinggi saat melangkah ke level internasional. Ketegasan Pepi juga terlihat dalam hubungannya dengan agen pribadinya. Ia telah memberikan instruksi yang sangat jelas agar sang agen tidak membicarakan masalah transfer atau tawaran klub lain untuk sementara waktu.

Pepi ingin benar-benar terbebas dari distraksi administratif atau spekulasi pasar transfer. Menariknya, ketika ditanya apakah keputusannya akan berubah jika ia tiba-tiba mencetak lima gol dalam satu pertandingan, ia sempat memberikan jawaban jenaka bahwa hal tersebut mungkin menjadi satu-satunya alasan yang bisa mengubah pendiriannya. Namun, secara keseluruhan, komitmennya tetap teguh. Ia meminta agennya untuk menunda semua diskusi mengenai masa depan kariernya hingga Piala Dunia dan musim kompetisi saat ini benar-benar berakhir.

Bagi Pepi, prioritas utamanya saat ini hanyalah satu, yaitu memberikan yang terbaik bagi PSV dan berjuang keras demi mimpi membela Amerika Serikat di panggung dunia





