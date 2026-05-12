Florentino Perez Tegaskan Bakal Tetap Bersama Real Madrid, menantang Intervensi

Pada konferensi darurat di markas tim, Florentino Perez menanggapi tuntutan lengser yang diajukan sejumlah pihak terhadap dirinya. Perez menganggap semua kejadian buruk yang menimpa Madrid, termasuk tuntutan agar dirinya lengser, adalah bentuk intervensi dari pihak lain. Pria 79 tahun itu bersikukuh untuk bertahan di kursi presiden klub yang sudah dia tempati sejak 2009.

Bolasport.com - Florentino Perez menegaskan bakal tetap bertahan di kursi Presiden Real Madrid walaupun klubnya dihantam krisis luar-dalam. Orang nomor satu di Los Blancos menepati agendanya untuk menggelar konferensi darurat di markas tim, Valdebebas, Selasa (12/5/2026) waktu setempat.

Perez menggunakan momen ini buat menanggapi isu tuntutan mundur yang diajukan sejumlah pihak terhadap dirinya. Permintaan lengser bergema setelah Real Madrid menjalani musim tanpa trofi mayor untuk dua periode beruntun. Selain dilanda krisis performa di lapangan, situasi internal tim asuhan Alvaro Arbeloa diguncang masalah pelik yang melibatkan pertengkaran antarpemain. Semuanya menjadi kulminasi konflik dalam penutupan musim yang jeblok bagi Real Madrid.

Perez menganggap semua kejadian buruk yang menimpa Madrid, termasuk tuntutan agar dirinya lengser, adalah bentuk intervensi dari pihak lain. Pria 79 tahun itu bersikukuh untuk bertahan di kursi presiden klub yang sudah dia tempati sejak 2009. Perez malah menantang pihak-pihak yang diduga ingin mengudetanya guna menggulingkan posisi dengan cara legal melalui pemilihan presiden klub dalam waktu dekat. Ia merasa sejumlah pihak sengaja menyerangnya pribadi maupun klub dengan cara memberitakan hal-hal buruk terus menerus





