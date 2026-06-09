Florentino Pérez Ambil Langkah Berani Usai Kembali Pimpin Real Madrid

Setelah memenangkan pemilu presiden Real Madrid, Florentino Pérez menyiapkan berkas 500 halaman untuk dilayangkan ke UEFA terkait skandal Negreira yang melibatkan Barcelona.

Florentino Pérez kembali terpilih sebagai Presiden Real Madrid dalam pemilu yang berlangsung pada Minggu lalu. Dengan perolehan suara telak 65 banding 35, ia berhasil mengalahkan saingannya Enrique Riquelme.

Segera setelah kemenangannya, Pérez mengambil langkah tegas dengan menyiapkan berkas setebal 500 halaman yang akan dikirimkan ke UEFA. Berkas ini berisi tuntutan agar Barcelona, rival abadi Real Madrid, dilarang tampil di kompetisi Eropa dan seluruh trofi yang mereka menangkan selama periode tertentu dicabut. Tindakan ini merupakan respons terhadap skandal yang melibatkan pembayaran sebesar 8,4 juta euro oleh manajemen Barcelona kepada perusahaan milik José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Spanyol.

Skandal yang terungkap pada tahun 2023 ini telah mengguncang dunia sepak bola Spanyol. Pérez menegaskan bahwa langkah ini tidak memiliki preseden dalam sejarah sepak bola dunia. Ia menyebut kasus ini sebagai kasus korupsi terbesar yang pernah ada dalam olahraga. Meskipun tuduhan suap kepada pejabat publik telah digugurkan oleh pengadilan pada tahun 2024 karena Negreira tidak dianggap sebagai pejabat publik, proses penyidikan terus berlanjut dengan delik korupsi dalam ranah olahraga.

Kubu Barcelona secara konsisten membantah tuduhan pembelian wasit dan menyatakan bahwa dana yang dibayarkan adalah biaya konsultasi untuk jasa perwasitan dan pemantauan pemain muda. Namun, Real Madrid tetap pada pendiriannya bahwa praktik tersebut melanggar aturan dan harus dihukum seberat-beratnya. Keputusan Pérez untuk mengambil langkah drastis ini menuai beragam reaksi. Para pendukung Real Madrid menyambut positif inisiatif tersebut sebagai bentuk perlindungan integritas sepak bola.

Sementara itu, pihak Barcelona menganggap tuntutan itu sebagai upaya untuk melemahkan posisi mereka di kancah Eropa. Laporan dari media Spanyol AS menyebutkan bahwa berkas setebal 500 halaman telah diserahkan kepada UEFA. Dengan langkah ini, Pérez menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada pengembangan tim, tetapi juga pada upaya membersihkan sepak bola dari praktik korupsi. Pemilu presiden Real Madrid kali ini juga diwarnai dengan janji Pérez untuk segera mengumumkan rekrutan baru guna memperkuat tim.

Dengan dukungan penuh dari anggota klub, ia kini memiliki mandat kuat untuk membawa Real Madrid meraih kesuksesan lebih lanjut





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Florentino Pérez Real Madrid Barcelona UEFA Skandal Negreira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Florentino Perez Kembali Terpilih Jadi Presiden Real Madrid, Menang Telak dalam Pemilu BersejarahFlorentino Perez resmi kembali menjabat sebagai presiden Real Madrid setelah memenangkan pemilihan yang menjadi momen bersejarah bagi klub.

Read more »

Tak Tergoyahkan, Florentino Perez Kembali Terpilih Jadi Presiden Real Madrid hingga 2030Florentino Perez terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid setelah memenangkan pemilihan suara pada hari Minggu lalu.

Read more »

Koar-koar Florentino Perez Usai Menang Pemilu Real Madrid: Jose Mourinho is Back!Florentino Perez kembali mendapat mandat untuk memimpin Real Madrid setelah memenangkan pemilihan presiden klub yang berlangsung pada Minggu (7/6/2026).

Read more »

Florentino Perez Terpilih jadi Presiden Real Madrid, Mourinho Teken Kontrak dalam Beberapa JamTerpilihnya Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid semakin mendekatkan comeback Jose Mourinho ke Estadio Santiago Bernabeu.

Read more »