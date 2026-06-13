Flavours of Malaysia 2026: Menggali Keberagaman Kuliner Negeri Jiran

Tourism Malaysia menggelar program Flavours of Malaysia 2026 di Penang Restaurant, Jakarta, pada 5-15 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini memperkenalkan beragam kuliner autentik Malaysia seperti nasi lemak dan satay kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tourism Malaysia menggelar program Flavours of Malaysia 2026 di Penang Restaurant, Jakarta, pada 5-15 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini memperkenalkan beragam kuliner autentik Malaysia seperti nasi lemak dan satay kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Selain menawarkan cita rasa khas, makanan juga menjadi cara untuk mengenal budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Malaysia melalui program Flavours of Malaysia 2026 yang digelar di Penang Restaurant, Tokyo Hub PIK 2, Jakarta, pada 5-15 Juni 2026. Melalui program tersebut, Tourism Malaysia memperkenalkan beragam kuliner khas Negeri Jiran kepada masyarakat Indonesia sekaligus mempromosikan pariwisata Malaysia dengan pendekatan yang lebih dekat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Mohd Amirul Rizal bin Abdul Rahim, mengatakan kuliner memiliki posisi strategis dalam memperkenalkan identitas suatu negara. Menurutnya, makanan dapat menjadi jembatan yang mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda. Wisatawan yang datang ke suatu negara biasanya ingin merasakan makanan autentik yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia tidak hanya mencari destinasi wisata populer, tetapi juga ingin merasakan kuliner lokal yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malaysia.

Karena itu, Tourism Malaysia menjadikan gastronomi sebagai salah satu fokus promosi pariwisatanya. Dalam gelaran Flavours of Malaysia 2026, pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan khas Malaysia yang selama ini dikenal luas oleh wisatawan mancanegara. Di antaranya adalah nasi lemak, satay, roti canai, dan char kway teow. Nasi lemak menjadi salah satu menu yang paling identik dengan Malaysia.

Hidangan ini kerap ditemukan di berbagai daerah dan menjadi pilihan makanan yang populer di kalangan masyarakat setempat. Selain itu, ada pula satay yang menawarkan cita rasa khas melalui perpaduan daging bakar dan bumbu yang kaya rempah. Pengunjung juga dapat mencicipi roti canai, salah satu hidangan yang banyak dijumpai di Malaysia, serta char kway teow yang dikenal sebagai menu berbahan dasar kwetiau dengan cita rasa khas.

Tidak hanya itu, Flavours of Malaysia 2026 juga memperkenalkan aneka hidangan dari berbagai wilayah di Malaysia, termasuk Penang, Sabah, dan Sarawak. Kehadiran menu dari berbagai daerah ini menunjukkan keberagaman kuliner yang dimiliki Malaysia. Perpaduan budaya Melayu, Tionghoa, India, dan komunitas lokal lainnya telah melahirkan ragam makanan dengan karakter dan cita rasa yang beragam. Menurut Tourism Malaysia, keberagaman tersebut menjadi salah satu daya tarik utama yang dapat dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Malaysia.

Melalui makanan, wisatawan tidak hanya mencicipi hidangan khas, tetapi juga mengenal sejarah dan budaya yang membentuk masyarakat Malaysia hingga saat ini. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia yang selama ini telah terjalin melalui berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata. Tourism Malaysia melihat kedekatan hubungan kedua negara sebagai peluang untuk memperkuat promosi berbasis people-to-people. Kuliner dipilih karena menjadi pengalaman yang dapat dinikmati semua kalangan dan mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

Melalui Flavours of Malaysia 2026, Tourism Malaysia ingin menampilkan wajah pariwisata Malaysia yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menonjolkan destinasi wisata, tetapi juga budaya, tradisi, dan cita rasa yang menjadi bagian dari identitas Negeri Jiran. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat Indonesia dapat mengenal Malaysia lebih dekat melalui pengalaman kuliner yang autentik sebelum berkunjung langsung ke negara tersebut





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