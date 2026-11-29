Festival Komunitas Seni Media 2026 di Ambon menampilkan karya seni media yang mengintegrasikan mitos lokal dan praktik kelautan masyarakat Maluku sebagai satu kesatuan ruang hidup.

Festival Komunitas Seni Media (FKSM) 2026 resmi berlangsung di Museum Siwalima, Ambon, Maluku, pada rentang tanggal 21 hingga 27 November 2026. Acara budaya ini menampilkan instalasi seni dan pengalaman interaktif yang mengadaptasi mitos serta tuturan lokal masyarakat kepulauan menjadi karya media kontemporer. Penyelenggaraan festival tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai upaya pelestarian ekspresi budaya melalui teknologi media.

Integrasi Laut dan Darat dalam Praktik Seni

Kuratorial FKSM 2026 Ambon dipandu oleh Christin Tolle yang menekankan filosofi bahwa laut bagi masyarakat Maluku bukanlah pemisah daratan, melainkan ruang hidup yang saling terhubung. Melalui pengamatan mendalam, Christin Tolle menemukan bahwa masyarakat memandang laut dan darat sebagai satu kesatuan ekologis dan sosial yang tidak terpisahkan. Ketika aktivitas bercocok tanam di lahan berhenti, masyarakat beralih ke aktivitas melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaliknya, ketika musim melaut tidak memungkinkan, fokus kembali ke pengolahan lahan pertanian di darat.

Also read Jamkrindo Gelar Media Gathering 2026 di Magelang Dorong Literasi UMKM

Pendekatan kuratorial ini menolak pandangan konvensional yang melihat pesisir sebagai titik akhir perjalanan. Sebaliknya, laut diposisikan sebagai jembatan vital yang menghubungkan seluruh aspek kehidupan masyarakat kepulauan. Narasi gerak kehidupan ini mencerminkan pola dinamis masyarakat yang selalu bergerak pergi dan pulang, menyebar ke berbagai wilayah, serta kembali untuk mewarisi pengetahuan leluhur. Karya seni yang ditampilkan merefleksikan siklus hidup yang terus berputar ini dengan presisi tinggi.

Riwayat Perjalanan dan Visi Kuratorial

Festival Komunitas Seni Media merupakan pengembangan lanjutan dari ajang Pekan Seni Media yang telah berdiri sejak tahun 2022. Konsep festival ini dirancang untuk berpindah lokasi setiap tahunnya guna menjangkau ekosistem budaya yang berbeda di seluruh nusantara. Sebelum tiba di Ambon, ajang bergengsi ini telah成功举办 di lima kota besar lainnya dengan konteks budaya yang unik. Rute perjalanan festival meliputi Bengkulu, Mataram, Makassar, dan Cirebon sebelum akhirnya mengakhiri sesi kelima di Maluku.

Advertisement

Yudi Ahmad Tajudin, Direktur FKSM, menjelaskan bahwa pemilihan Ambon sebagai tuan rumah kelima memiliki alasan strategis yang mendalam. Tujuan utama adalah untuk mengkaji bagaimana pengalaman hidup masyarakat kepulauan dapat diintegrasikan ke dalam praktik seni media modern. Perpindahan lokasi festival ini dibuka sebagai kesempatan strategis bagi seniman lokal untuk berinteraksi langsung dengan perkembangan seni di daerah lain. Interaksi silang ini diharapkan dapat memperkaya wacana seni rupa kontemporer Indonesia dengan perspektif baru.

Interaksi Sosial dan Dampak Budaya

FKSM 2026 bertindak sebagai wadah pertemuan antara seniman media profesional dengan komunitas lokal di Ambon. Pertemuan tersebut dirancang untuk menciptakan dialog budaya dalam konteks sosial yang berbeda namun saling melengkapi. Seniman media diajak untuk membaca kembali pengetahuan lokal yang sering terabaikan dalam diskusi seni arus utama. Pengetahuan tersebut kemudian diolah menjadi bentuk-bentuk visual yang mudah diakses oleh publik umum melalui instalasi interaktif.

Karya seni yang dipamerkan tidak hanya bersifat statis melainkan mengajak pengunjung untuk terlibat langsung dalam pengalaman budaya. Mitos, tuturan oral, dan pengalaman harian masyarakat dihadirkan kembali dalam format media yang inovatif. Pendekatan ini memastikan bahwa warisan budaya tidak hanya disimpan di museum namun hidup dalam diskusi kontemporer. Festival ini menjadi bukti bahwa seni media dapat menjadi alat efektif untuk melestarikan identitas lokal di era digital.

Prospek Pengembangan Seni Media Nusantara

Kehadiran FKSM di Maluku menandai babak baru dalam pengembangan seni media di Indonesia bagian timur. Program ini berhasil menghubungkan jaringan seniman dari berbagai wilayah dengan komunitas akar rumput di Ambon. Kolaborasi yang terjalin selama festival diharapkan dapat melahirkan proyek seni berkelanjutan pasca-event. Dukungan dari Kementerian Kebudayaan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program pertukaran budaya ini.

Advertisement

Masyarakat umum diundang untuk terus mengikuti perkembangan karya seni yang lahir dari dialog antara tradisi dan teknologi. Festival ini membuktikan bahwa kekayaan budaya Maluku memiliki relevansi tinggi dalam percakapan seni global. Integrasi laut dan darat sebagai tema utama menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan manusia dengan alam. Keberlanjutan interaksi antara seniman dan komunitas menjadi kunci utama dalam menjaga vitalitas ekosistem seni media di Indonesia.