FKM UI dan IPMG Kolaborasi Mencetak Talent Farmasi Berbasis Riset

Dekan FKM UI dan Direktur Eksekutif IPMG menandatangani perjanjian kerja sama terkait program magang bersertifikat dan penulisan tugas akhir di bidang kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan daya saing di sektor kesehatan dan mencetak talenta farmasi berbasis riset.

FKM UI mengharapkan kemitraan ini menjadi fondasi bagi lahirnya generasi profesional kesehatan yang adaptif, inovatif, dan membawa dampak nyata bagi Indonesia. Melalui kerja sama ini, IPMG beserta perusahaan anggotanya menyediakan wadah magang eksklusif bagi mahasiswa FKM UI. Peserta magang akan mendapatkan bimbingan langsung dari pakar industri farmasi berbasis riset dan dosen pembimbing FKM UI. Sementara itu, IPMG berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan akademisi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui inovasi medis yang berkualitas dan beretika tinggi.

Selain program magang, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi lebih luas antara perusahaan anggota IPMG dan sivitas akademika FKM UI. Sesi berbagi pengetahuan tentang inovasi farmasi terkini direncanakan akan diselenggarakan secara berkala. Hal ini bertujuan memberikan wawasan nyata kepada mahasiswa mengenai dunia industri farmasi berbasis riset, mulai dari proses penemuan obat hingga peranan industri farmasi berbasis riset dalam sistem kesehatan global dan nasional





