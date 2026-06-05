Five Key Points of Rupiah's Volatility in the Last Two Years

This news article discusses the five key points of the rupiah's volatility in the last two years, including the sharp depreciation on April 16, 2024, and the strong rebound in August-September 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mata uang Garuda bergerak cukup volatil sejak 2024 atau dalam dua tahun terakhir. Rupiah beberapa kali mampu menguat tajam terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tetapi di sisi lain juga berulang kali mengalami tekanan besar.

Dalam periode tersebut, ada beberapa titik penting ketika rupiah berhasil bangkit cukup kuat, maupun saat mata uang Garuda melemah tajam hingga menembus level psikologis baru. Berikut CNBC Indonesia telah merangkum lima titik penguatan dan pelemahan rupiah dalam dua tahun terakhir yang menarik untuk dibahas. Salah satu titik pelemahan paling tajam rupiah terjadi pada 16 April 2024. Saat itu, rupiah melemah dari level Rp15.840/US$ pada 15 April 2024 terdorong naik hingga menembus level Rp16.170/US$ pada 16 April 2024.

Rupiah tertekan 330 poin hanya dalam satu hari perdagangan, atau melemah sekitar 2,08%. Tekanan tajam pada rupiah saat itu disebabkan oleh faktor eksternal, yakni akibat memanasnya geopolitik di Timur Tengah. Iran meluncurkan serangan langsung ke Israel pada 13 April 2024 waktu setempat, menggunakan drone dan rudal. Serangan itu menjadi serangan langsung pertama Iran ke wilayah Israel dan meningkatkan kekhawatiran terhadap konflik yang lebih luas.

Kekhawatiran pasar semakin besar karena Timur Tengah merupakan kawasan penting bagi pasokan energi global. Saat tensi geopolitik meningkat, investor biasanya cenderung mengurangi aset berisiko dan masuk ke aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS.2. Agustus-September 2024: Rupiah Bangkit di Era Awal Prabowo dan Pemangkasan Bunga The Fed Setelah sempat tertekan cukup dalam pada pertengahan 2024, rupiah mulai menunjukkan pemulihan yang kuat pada Agustus 2024. Pada 6 Agustus 2024, rupiah masih berada di level Rp16.160/US$.

Namun, hanya dalam beberapa hari perdagangan, mata uang Garuda berhasil menguat tajam ke posisi Rp15.430/US$ pada 20 Agustus 2024. Artinya, dalam waktu singkat, rupiah menguat sekitar 730 poin atau sekitar 4,52%. Penguatan ini menjadi salah satu fase rebound paling mencolok dalam dua tahun terakhir. Menariknya, penguatan rupiah tidak berhenti pada Agustus.

Tren positif tersebut berlanjut hingga September 2024. Rupiah bahkan sempat masuk ke area Rp15.100-an/US$ pada akhir September. Puncaknya terjadi pada 25 September 2024, ketika rupiah mampu tampil perkasa hingga ke level Rp15.095/US$. Posisi ini menjadi level terkuat rupiah sejak saat itu sampai sekarang atau dalam dua tahun terakhir.

Keberhasilan rupiah dalam mengungguli grenback pada kala itu tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Dari dalam negeri, rupiah ditopang oleh masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Bank Indonesia saat itu menyebut penguatan rupiah terjadi karena konsistensi bauran kebijakan moneter BI, yang juga diikuti oleh masuknya aliran modal asing. Periode ini juga menjadi momen penting bagi Indonesia karena resmi memasuki era baru di bawah Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, inflasi domestik yang relatif terkendali ikut memberi ruang bagi rupiah untuk menguat. LPEM FEB UI mencatat inflasi utama Indonesia pada Agustus 2024 berada di 2,12% secara tahunan, sedikit turun dari 2,13% pada Juli 2024. Kondisi inflasi yang rendah membuat stabilitas makro Indonesia terlihat lebih terjaga di mata pelaku pasar. Pada Selasa (8/4/2025), rupiah kembali menghadapi tekanan besar, tepat setelah pasar keuangan domestik kembali aktif usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri.

Mengacu pada data, rupiah yang pada Senin (7/4/2025) masih berada di level Rp16.555/US$, langsung melemah tajam ke Rp16.860/US$ pada Selasa (8/4/2025). Artinya, rupiah tertekan 305 poin hanya dalam satu hari perdagangan, atau melemah sekitar 1,84%. Pergerakan ini menjadi salah satu tekanan harian terbesar terhadap rupiah sepanjang 2025. Tekanan terhadap rupiah saat itu tidak lepas dari akumulasi sentimen negatif global yang terbentuk ketika pasar Indonesia sedang libur panjang.

Faktor utamanya datang dari pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025. Kebijakan tersebut diterapkan secara luas ke banyak negara





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Volatility Depreciation Rebound Geopolitics Inflation Monetary Policy President Prabowo Subianto The Fed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dadan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Ini Besaran Anggaran BGN 2024-2026Mantan kepala Badan Gizi Negara (BGN) Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka

Read more »

Silmy Karim masuk radar OTT KPK sebagai Dirjen Imigrasi 2023–2024Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim masuk radar operasi tangkap tangan karena sempat ...

Read more »

Sejak Maret-Juni 2024, Jepang Sudah Tahu Akan Jadi Tim Kuat di Piala Dunia 2026Timnas Jepang masuk ke Piala Dunia 2026 dengan kondisi terbaik di mana mereka menang terus dalam 6 pertandingan terakhir.

Read more »

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Turun per 5 Juni 2024Platform Sahabat Pegadaian melaporkan penurunan harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 pada Jumat pagi, 5 Juni 2024. Harga emas satu gram terkoreksi menjadi Rp2.870.000 untuk Antam, Rp2.816.000 untuk UBS, dan Rp2.756.000 untuk Galeri 24.

Read more »