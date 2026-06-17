Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com: Syarat & Ketentuan

Pengertian dan ketentuan penggunaan fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com sebagai kontribusi sukarela pembaca untuk mendukung layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi, termasuk batasan, hak KOMPAS.com, dan perlindungan data pribadi.

KOMPAS.com menghadirkan fitur Apresiasi Spesial sebagai wujud dukungan finansial sukarela dari pembaca untuk keberlanjutan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Fitur ini tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten serta kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dan KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com; pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com, dan informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga dengan standar keamanan yang berlaku. Dengan menggunakan fitur ini, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan yang berlaku. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Syarat & Ketentuan Privasi Data

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