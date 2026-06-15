Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com: Syarat dan Ketentuan

KOMPAS.com memperkenalkan fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan kontribusi finansial untuk mendukung operasional media. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai mekanisme, tujuan, dan ketentuan yang mengatur fitur tersebut.

KOMPAS.com menghadirkan fitur Apresiasi Spesial sebagai bentuk dukungan dari pembaca yang dapat diberikan secara kontribusi finansial melalui platform resmi situs tersebut. Kontribusi ini bersifat voluntary dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi media ini.

Seluruh dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati proses kurasi tim redaksi KOMPAS.com; pesan yang mengandung ujaran kebencian, Diskriminatif, ofensif, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Fitur Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial antara pembaca dan KOMPAS.com.

KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com dan informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga dengan standar keamanan yang berlaku. Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat & ketentuan yang berlaku. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.

Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lain antara kontributor dan KOMPAS.com





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Syarat Dan Ketentuan Dukungan Pembaca

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