Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com: Dukungan Pembaca untuk Keberlangsungan Layanan

Penjelasan lengkap tentang fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com, sebuah program kontribusi sukarela dari pembaca untuk mendukung operasional redaksi dan pengembangan konten, dilengkapi ketentuan penggunaan, perlindungan data, dan batasan tanggung jawab.

KOMPAS.com menghadirkan fitur Apresiasi Spesial sebagai wujud dukungan dari pembaca yang ingin memberikan kontribusi finansial secara sukarela. Fitur ini dirancang untuk mempertahankan keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Kontribusi tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten serta kebijakan redaksi, dan KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melalui kurasi tim redaksi; pesan yang ofensif, diskriminatif, berisi ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Apresiasi Spesial tidak sama dengan langganan, iklan, investasi, atau kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Data pribadi kontributor diolah sesuai kebijakan privasi KOMPAS.com dan pembayaran diproses oleh penyedia pihak ketiga dengan standar keamanan yang berlaku. Dengan menggunakan fitur ini, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat & ketentuan. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang mungkin timbul, serta kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual antara kontributor dan KOMPAS.com





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Dukungan Pembaca Syarat Dan Ketentuan Privasi Data Redaksi Media

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