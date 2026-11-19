Fitri Salhuteru menyerah mediasi perselisihan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia menganggap sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai solusi final demi kepastian hukum hak asuh anak.

Fitri Salhuteru secara resmi menyatakan kelelahannya dalam upaya mediasi konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia memutuskan untuk menyerah setelah berulang kali gagal mempertemukan kedua belah pihak dan menganggap proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai satu-satunya jalan menuju kepastian hukum. Keputusan ini diambil pada Rabu tanggal 18 November 2026 saat ia ditemui di lokasi persidangan.

Kelelahan Mediasi Menjadi Alasan Penyerahan Bendera Putih

Fitri Salhuteru mengakui bahwa ia sudah terlalu lelah melakukan upaya diplomasi. Ia menyatakan bahwa bendera putih dalam konteks mediasi ini diturunkan karena merasa tidak ada progres signifikan. Sebelumnya, telah ada kesepakatan informal mengenai jumlah hari kebersamaan anak dengan Ruben Onsu dan dengan Sarwendah. Namun, kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus sehingga memicu konflik baru.

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Ia menegaskan bahwa upaya mempertemukan keduanya, termasuk saran untuk pertemuan bertiga, sudah dilakukan berkali-kali. Ketika semua pendekatan personal gagal, ia memilih berhenti dari peran mediator. Bagi Fitri, menyerah bukan berarti menghentikan harapan, melainkan mengakui bahwa solusi damai secara pribadi sudah tidak mungkin lagi dicapai antara kedua mantan pasangan tersebut.

Proses Persidangan sebagai Solusi Keadilan Hak Asuh Anak

Bagi Fitri Salhuteru, jalan sidang menjadi pilihan terbaik karena memberikan kepastian yang mengikat secara hukum. Ia berharap putusan hakim dapat ditaati oleh Ruben Onsu dan Sarwendah tanpa adanya penolakan di lapangan. Kepastian ini penting untuk melindungi kepentingan anak-anak yang masih berada di bawah umur dan tidak boleh menjadi korban perselisihan orang tua.

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Ia menjelaskan bahwa hubungan perceraian antara Ruben dan Sarwendah sudah merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Fokus utamanya kini adalah memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Proses pengadilan dianggap sebagai mekanisme yang objektif untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak demi kesejahteraan psikologis anak.

Fitri berharap hakim akan membuat keputusan yang adil dan tidak memisahkan anak dari figur ayahnya secara total. Ia yakin bahwa keputusan pengadilan harusnya bisa menyelesaikan sengketa yang berkepanjangan. Dengan adanya keputusan tertulis, kedua orang tua diharapkan dapat menjalankan hak asuh mereka sesuai dengan ketentuan yang sudah mapan.

Harapan Dukungan Spiritual dan Masa Depan Keluarga

Fitri Salhuteru baru saja pulang dari menunaikan ibadah umrah dan membawa doa terbaik untuk Ruben Onsu serta Sarwendah. Ia mendoakan agar keduanya dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat membesarkan anak-anak dengan penuh cinta. Doa tersebut juga mencakup harapan agar perselisihan dapat berakhir dan keduanya dapat kembali duduk bersama secara damai.

Ia berharap agar Ruben dan Sarwendah bisa kembali bersatu dalam semangat mengasuh anak, meskipun pernikahan mereka sudah berakhir. Bagi Fitri, melihat kedua orang tua yang rukun dalam mendidik anak adalah hal yang paling indah. Ia ingin memastikan bahwa masa depan anak-anak mereka tidak terkontaminasi oleh amarah atau kebencian mantan pasangan.

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Sebagai saksi di pihak Ruben Onsu, Fitri Salhuteru menempatkan dirinya sebagai pihak yang mendambakan kedamaian. Ia tidak mencari menang atau kalah, melainkan solusi terbaik bagi anak-anak. Proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 November 2026 ini diharapkan menjadi titik akhir dari segala perselisihan yang telah berlangsung lama.