Fiskal Indonesia Terjaga, S&P Pertahankan Peringkat BBB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan S&P Global bahwa fiskal Indonesia terkendali di tengah sorotan defisit anggaran dan rasio bunga utang. Indonesia tetap mempertahankan peringkat kredit BBB dengan outlook stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap dalam keadaan terkendali, meskipun mendapat perhatian khusus dari lembaga pemeringkat internasional, S&P Global . Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya setelah melakukan pertemuan penting dengan perwakilan S&P di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam forum tersebut, S&P mengangkat dua isu utama yang menjadi sorotan mereka: pelebaran defisit anggaran negara dan peningkatan rasio pembayaran bunga utang pemerintah. Menanggapi hal ini, Purbaya menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Penekanan utama diberikan pada upaya memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senantiasa berada di bawah ambang batas aman yang telah ditetapkan, yaitu 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

'Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu dan utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten untuk menjaga defisit kita di bawah 3 persen dari PDB. Jadi, kita bilang, kita konsisten dengan kebijakan itu. Presiden kita telah memberikan arahan bahwa defisit kita harus dijaga di bawah 3 persen, dari PDB,' jelas Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta pada Kamis, 16 April 2026.

Purbaya merinci bahwa tekanan yang dihadapi fiskal saat ini sebagian besar dipicu oleh lonjakan tajam harga minyak dunia dan gangguan pada rantai pasokan energi global, yang diperparah oleh penutupan strategis Selat Hormuz. Selain isu defisit, S&P juga memberikan catatan kritis terkait rasio pembayaran bunga utang Indonesia yang dilaporkan telah melampaui angka 15 persen dari total pendapatan negara. 'Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,' tegasnya.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memantau secara ketat dan berkelanjutan. 'Saya bilang itu kita akan monitoring terus, kita akan monitor terus, dan kita pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi. Kita (pemerintah) yakinkan ke mereka bahwa itu (rasio utang pemerintah) bisa dikendalikan ke depan dan belum berada pada level yang berbahaya sekali,' ucap Purbaya dengan nada meyakinkan.

Untuk mengendalikan rasio utang tersebut, Purbaya memaparkan strategi utama yang akan ditempuh adalah dengan melakukan peningkatan signifikan pada penerimaan negara, dengan fokus utama pada sektor perpajakan. Data per akhir Maret 2026 menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang impresif sebesar 20,7 persen secara tahunan. Dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun, atau sekitar 16,7 persen dari target APBN 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp2.357,7 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa pemerintah juga berencana untuk memperkuat reformasi kelembagaan guna mengoptimalkan potensi penerimaan negara. Upaya ini akan mencakup restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Terlepas dari berbagai catatan dan perhatian yang diberikan oleh S&P, Purbaya dengan bangga mengklaim bahwa lembaga pemeringkat tersebut tetap memberikan penilaian positif terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook yang stabil, sebuah indikasi kuat bahwa Indonesia masih berada dalam status layak investasi. 'Dan berita yang amat menyenangkan untuk saya adalah S&P bilang mereka memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil,” pungkas Purbaya dengan optimisme





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiskal Indonesia S&P Global Peringkat Kredit Defisit Anggaran Rasio Utang

United States Latest News, United States Headlines

