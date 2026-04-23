Firli Bahuri Ajukan Pengunduran Diri, Pengacara Desak SP3 Diterbitkan

Ketua KPK Firli Bahuri mengajukan pengunduran diri di tengah proses penyidikan dugaan pemerasan. Pengacara mendesak Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 karena dinilai tidak cukup bukti. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengembalikan SPDP terkait kasus ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Firli Bahuri telah mengajukan surat pengunduran diri nya kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara. Pengajuan ini dilakukan di tengah proses penyidikan yang menjeratnya terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo .

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar, dengan tegas mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kliennya. Menurut Ian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepada Firli Bahuri. Pernyataan ini muncul setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Pengembalian SPDP ini semakin memperkuat keyakinan tim kuasa hukum bahwa kasus ini tidak memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil.

Ian Iskandar menjelaskan bahwa pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ia merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang lama maupun yang baru, untuk menegaskan bahwa bukti yang diajukan tidak memadai untuk melanjutkan proses hukum. Pasal 24 KUHAP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 secara jelas mengatur tentang persyaratan bukti yang harus dipenuhi dalam sebuah penyidikan. Menurut Ian, penyidik belum mampu memenuhi standar bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kuasa hukum Firli Bahuri secara terbuka mengakui bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penyidik agar mengeluarkan SP3. Upaya tersebut termasuk pengiriman surat resmi kepada berbagai pihak, mulai dari Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Komisi III DPR RI, hingga Presiden Joko Widodo. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk upaya persuasif untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa kasus ini tidak memiliki dasar yang kuat dan sebaiknya dihentikan. Meskipun demikian, tim kuasa hukum tetap menyatakan penghormatan terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.

Namun, mereka mengingatkan bahwa jika bukti yang cukup tidak ditemukan, maka penyidik wajib menghentikan penyidikan. Ian Iskandar menekankan pentingnya keadilan yang cepat dan tepat, dengan menyatakan bahwa penundaan keadilan sama dengan penolakan keadilan. Ia berharap agar penyidik dapat bertindak secara profesional dan objektif dalam menangani kasus ini. Pengembalian SPDP oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disebabkan oleh ketidakpatuhan kepolisian dalam memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa.

Petunjuk jaksa bertujuan untuk melengkapi berkas penyidikan agar memenuhi persyaratan formil dan materiil. Namun, kepolisian dinilai belum mampu memenuhi petunjuk tersebut, sehingga Kejaksaan Tinggi terpaksa mengembalikan SPDP. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang kurang efektif antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penyidikan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan kasus ini dan apakah penyidik akan mampu melengkapi berkas penyidikan sesuai dengan petunjuk jaksa.

Jika kepolisian tetap tidak mampu memenuhi petunjuk jaksa, maka kemungkinan besar kasus ini akan dihentikan. Di sisi lain, jika kepolisian berhasil melengkapi berkas penyidikan, maka kasus ini akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh publik dan diharapkan dapat diselesaikan secara transparan dan adil.

