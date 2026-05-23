Fiorentina dan Atalanta Bermain Imbang 1-1 di Peakan Ke-38 Liga Italia

Pada pekan ke-38 Liga Italia, Fiorentina dan Atalanta bermain imbang 1-1 di Stadion Artemio Franchi, Florence. Laga ini sangat penting bagi kedua tim karena Fiorentina berusaha untuk memastikan posisi mereka di klasemen sementara Atalanta ingin mengamankan tempat mereka di Liga Conference musim depan.

Pada pekan ke-38 Liga Italia , Fiorentina dan Atalanta bermain imbang 1-1 di Stadion Artemio Franchi, Florence. Laga ini sangat penting bagi kedua tim karena Fiorentina berusaha untuk memastikan posisi mereka di klasemen sementara Atalanta ingin mengamankan tempat mereka di Liga Conference musim depan.

Pada awal babak pertama, Atalanta membuka ancaman melalui tendangan keras Lazar Samardzic, tetapi kiper Fiorentina, Oliver Christensen, berhasil menggagalkan peluang tersebut. Keasyikan menyerang, gawang Atalanta justru kebobolan pada menit ke-39. Berawal dari umpan matang Marco Brescianini, Roberto Piccoli sukses mengonversinya menjadi gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Fiorentina bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Fiorentina langsung mengambil inisiatif serangan untuk menggandakan keunggulan. Mereka sempat mendapatkan peluang emas melalui eksekusi tendangan bebas Rolando Mandragora, tetapi kiper Atalanta, Marco Sportiello, dengan cekatan mampu menepisnya. Petaka bagi tuan rumah datang pada menit ke-82. Alih-alih mengamankan wilayahnya, bek Fiorentina Pietro Comuzzo justru melakukan antisipasi keliru yang berujung pada gol bunuh diri.

Skor pun berubah menjadi sama kuat 1-1. Di sisa waktu pertandingan, baik Fiorentina maupun Atalanta saling jual beli serangan untuk mencari gol kemenangan. Namun, hingga peluit panjang tanda berakhirnya laga dibunyikan, skor imbang 1-1 tetap tidak berubah. Hasil ini menempatkan Atalanta di peringkat ketujuh klasemen akhir Liga Italia dengan raihan 59 poin dari 38 pertandingan, sementara Fiorentina finis di peringkat ke-14 dengan koleksi 42 poin. Ini berarti bahwa Fiorentina sudah sepenuhnya aman dari ancaman zona degradasi





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiorentina Atalanta Liga Italia Piala Dunia 2030

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Liga Italia Pekan Terakhir: AC Milan hingga Como Berebut 2 Tiket UCLPekan terakhir Liga Italia akan jadi laga krusial bagi AC Milan, AS Roma, Como, dan Juventus untuk mengunci dua slot tersisa Liga Champions.

Read more »

Pekan terakhir Liga Italia: empat tim berebut dua tiket Liga ChampionsPekan terakhir Liga Italia 2025/26 akan berlangsung mulai Sabtu (23/5) hingga Senin (25/5). Sorotan utama tertuju pada persaingan sengit perebutan dua tiket ...

Read more »

Live di ANTV! Duel Fiorentina vs Atalanta Buka Pekan Pamungkas Liga Italia 2025/26Pekan terakhir Liga Italia (Serie A) musim 2025/26 siap menyuguhkan drama tingkat tinggi mulai Sabtu (23/5) hingga Senin (25/5). Sebagai hidangan pembuka yang tidak boleh

Read more »

Gol bunuh diri selamatkan Atalanta dari kekalahan kontra FiorentinaGol bunuh diri menyelamatkan Atalanta dari kekalahan kontra Fiorentina setelah laga berakhir imbang 1-1 pada pekan 38 Liga Italia di Stadion Artemio Franchi, ...

Read more »